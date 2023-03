SpaceX: partita la missione Crew-6

By

È ufficialmente partita l’ultima missione di SpaceX che porterà 4 astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale, la spedizione era stata rinviata a causa di alcune questioni e problematiche ancora da risolvere.

A bordo ci sono un russo, due americani e un astronauta degli Emirati Arabi, la missione è conosciuta in tutto il mondo con il nome di Crew-6 e sarà in viaggio per più di 24 ore prima di arrivare a destinazione.

Partita ufficialmente la spedizione Crew-6

Poche ore fa è iniziata ufficialmente l’ultima missione di SpaceX. La missione è conosciuta in tutto il mondo con il nome di Crew–6 e sarà in viaggio per oltre 24 ore.

Il suo compito è quello di arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale, conosciuta anche con l’acronimo ISS, dove i quattro astronauti che al momento si trovano a bordo della navicella Dragon Endeavour, partita poche ore fa, rimarranno sei mesi.

Il razzo Falcon 9 con a bordo i 4 astronauti è partito ufficialmente alle 00:34 dal Centro Kennedy Space Center, piattaforma 39A. Il centro si trova a Cape Canaveral in Florida, ed è da qui che partono le principali missioni spaziali.

10 minuti dopo il lancio del razzo, la navicella Dragon Endeavour si è staccata dal secondo stadio ed ha proseguito il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Per la navicella è il quarto viaggio nello spazio.

Quasi contemporaneamente il primo stadio del Falcon 9 ha completato il suo viaggio inaugurale, ed è atterrato su una piattaforma situata nell’Oceano Atlantico con successo.

Nella navicella Dragon Endeavour sono a bordo i 4 astronauti, due di nazionalità americana e sono Warren Hoburg e Stephen Bowen che fanno parte della NASA.

Poi c’è Sultan Alneyadi che invece arriva dall’agenzia spaziale situata negli Emirati Arabi Uniti ed infine Andrey Fedyaev che invece viene dalla Russia e da Roscosmos.

Quasi per tutti è il primo volo spaziale, solamente Bowen aveva già effettuato altri voli nello spazio. In passato aveva preso parte a diverse missioni in particolare nel 2008, nel 2010 e nel 2011. Questo per lui è perciò il quarto viaggio nello spazio.

Secondo le previsioni la navicella dovrebbe attraccare alle 01:17 degli Stati Uniti d’America Orientali (ore 06: 17 GMT) di venerdì 03 marzo 2023, presso uno dei porti della ISS.

La missione congiunta tra NASA e SpaceX

La missione è stata organizzata da SpaceX con la NASA e doveva partire inizialmente domenica 26 febbraio 2023. A causa di alcune problematiche però si era ritenuto necessario rinviare la partenza in un primo momento di sole 24 ore.

Come possiamo ben immaginare però la partenza è stata nuovamente rinviata ed è avvenuta solo nei primi minuti del 02 marzo 2023. Le motivazioni che hanno portato al rinvio erano da attribuirsi ad alcuni rallentamenti sulla programmazione a causa di problematiche impreviste.

Infatti il team che si stava occupando di preparare il lancio non aveva ancora ultimato le fasi di preparazione di Falcon 9 e della navicella Dagron. La posticipazione è stata perciò dovuta per permettere alla missione di svolgersi in completa sicurezza.