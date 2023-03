A cosa serve il terzo scomparto della lavatrice? Utilissimo ma ignorato sempre da tutti

By

Hai mai pensato a che cosa serve il terzo scomparto della lavatrice? È utilissimo ma da sempre tutti lo ignorano. Ecco perché dovresti iniziare invece a considerarlo.

A che cosa serve il terzo scomparto della lavatrice? Rimarrai sorpresa per l’utilizzo che ne puoi fare. Anche tu inizierai a guardare il tuo elettrodomestico con occhi diversi.

Lavatrice, l’elettrodomestico indispensabile in ogni casa

Nonostante il caro energia stia piegando l’economia e mettendo in ginocchio le famiglie italiane, è impossibile rinunciare all’utilizzo di alcuni elettrodomestici e tra questi la lavatrice che è fondamentale da avere in ogni casa.

Elettrodomestico di invenzione straordinaria, ti permette di avere la biancheria pulita senza sforzi e in breve tempo. Come si farebbe senza di essa? Nonostante la tecnologia ci favorisca davvero tanto mettendo a nostra disposizione lavatrici super moderne e tecnologiche che richiedono davvero il minimo impegno, non tutti possiamo dire di saper utilizzare questo elettrodomestico alla perfezione.

La prova più evidente? Molti di noi non sanno che proprio il nostro elettrodomestico di fiducia nasconde un terzo scomparto. Tu ci hai mai fatto caso? Ma soprattutto, sai a che cosa serve?

Tutte le lavatrici ( o quasi) hanno tre scomparti ma la maggior parte delle persone non ha idea di quale funzione svolga ciascuno di esso. Se sei curiosa di sapere in particolare a che cosa serve il terzo scomparto della lavatrice, continua a leggere questo contributo, siamo sicuri che anche tu inizierai finalmente ad usarlo.

A cosa serve il terzo scomparto della lavatrice

Fare la lavatrice è una cosa semplicissima ma non per tutti. Anche se questo elettrodomestico straordinario è piuttosto facile da utilizzare, nasconde per tanti ancora dei segreti.

Fai caso agli scomparti che sono presenti anche nel tuo elettrodomestico. Tu sai a che cosa servono per davvero? Ma soprattutto, il terzo scomparto della lavatrice lo hai mai utilizzato? In questo contributo scoprirai perché dovresti iniziare a considerarlo: siamo sicuri che non tornerai più indietro.

Innanzitutto, il terzo scomparto a cui facciamo riferimento è quello simboleggiato dalla forma di un fiore o un quadrifoglio. Ebbene, a che cosa serve questo scomparto? Esso è destinato all’ammorbidente.

In questa sezione puoi aggiungere il detersivo o mix naturali, per esempio aceto bianco e bicarbonato, al posto dei prodotti acquistabili invece nei negozi o supermercati. Utilizza anche tu questo terzo scomparto e vedrai che la tua biancheria sarà più morbida per lungo tempo ma soprattutto più profumata.

Gli altri scomparti invece, che funzioni svolgono? Quello simboleggiato dal simbolo “I” è destinato al prelavaggio e non lo si deve utilizzare sempre ma solo quando il bucato da lavare è particolarmente sporco.

Esso richiede una grande quantità di acqua e non è sicuramente una soluzione ambientale ed ecologica. Puoi anche decidere di utilizzarlo evitando magari di riempirlo con detergenti inquinanti, per esempio puoi versarci all’interno aceto bianco al posto del detersivo: questo ingrediente tra l’altro è un ottimo anticalcare che farà sicuramente del bene alla tua lavatrice.

Tutte le funzioni “nascoste” della lavatrice

Invece lo scomparto contrassegnato da “ll” è quello destinato al lavaggio della biancheria da utilizzarsi ovviamente a ogni lavatrice effettuata. Non è un caso che le lavatrici siano composte da questi tre scomparti ma utilizzarli in maniera sbagliata può comportare non soltanto la rottura del tuo elettrodomestico di fiducia ma pure danneggiare il tuo bucato.

Se versi per esempio il detersivo nella vaschetta dell’ammorbidente, ovviamente i tuoi panni non riceveranno un lavaggio di qualità e soprattutto non garantirai una pulizia profonda.

Stesso discorso se si versa invece l’ammorbidente al posto del detersivo nelle vaschette del lavaggio e del prelavaggio: in questi ultimi due casi per esempio, ti accorgerai a fine ciclo che il bucato non sarà pulito.

Generalmente, questi tre scomparti a cui abbiamo fatto riferimento si trovano nelle lavatrici tradizionali. Se hai una lavatrice con carico dall’alto, non troverai questi scomparti pertanto il detersivo lo verserai direttamente nel cestello.

In quest’ultima ipotesi, informati bene per utilizzare la dose consigliata e cioè quella perfetta per avere un bucato ottimale. Come risolvere in questo caso il problema dell’ammorbidente nelle lavatrici a carico alto?

Semplice, puoi aggiungere un tappino di questo detersivo direttamente in lavatrice o sui vestiti prima di iniziare il lavaggio. Come puoi vedere dunque, ogni scomparto della lavatrice ha una funzione ben precisa.

Se anche tu ti ritrovi ancora ad avere l’elettrodomestico a tre scomparti, inizia ad utilizzare il terzo che probabilmente finora non hai mai considerato. Vedrai che i tuoi panni con l’utilizzo di un ammorbidente saranno morbidi al tatto, profumati e puliti più a lungo.