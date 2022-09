Soverato, non viene ammessa agli esami: studentessa aggredisce la prof

Episodio di violenza al liceo scientifico di Soverato- Una studentessa aggredisce la prof che non l’aveva ammessa agli esami: docente portata in ospedale in ambulanza.

Fondamentale l’intervento degli studenti, che sono riusciti a immobilizzare la studentessa durante l’aggressione la professoressa. La donna è finita in ospedale, dopo essere stata soccorsa, con 15 giorni di prognosi.

Soverato, prof non ammette agli esami studentessa: l’aggressione al liceo

Una bocciatura decisamente non gradita. Una studentessa di 19 anni ha aggredito, lo scorso sabato, una delle sue professoresse del liceo scientifico di Soverato. L’episodio proprio al Guarasci, dove la giovane si è presentata per avere un faccia a faccia con la docente.

L’ha della studentessa sarebbe da ricondurre proprio alla non ammissione agli esami di maturità dello scorso mese di giugno, e la responsabile è stata individuata nella professoressa poi aggredita.

L’aggressione è avvenuta proprio in un’aula del liceo, davanti a tanti studenti e anche davanti ad altri professori della scuola. Ma al momento le dinamiche della lite sono al vaglio delle forze dell’ordine. In un primo momento era trapelato che prima dell’aggressione le due avevano avuto un forte diverbio, scaturito sembrerebbe nella violenza.

Proprio le violenze sarebbero avvenute nella classe dove la professoressa stava svolgendo regolarmente una lezione. Una volta entrata in aula, la giovane avrebbe iniziato a inveire contro la professoressa.

Aggressione a una prof del liceo: l’intervento degli alunni e dei docenti

Una volta alzati i toni, le due donne sarebbero arrivate alla colluttazione. Presenti in classe tanti studenti, durante l’orario di lezione della prof, e anche degli altri docenti. Proprio gli alunni sarebbero intervenuti per bloccare la rissa, mentre la professoressa è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate.

I sanitari hanno riconosciuto alla donna 15 giorni di prognosi. I testimoni hanno raccontato che la studentessa si sarebbe scagliata verbalmente anche contro altri professori, che erano accorsi in aiuto della collega e che hanno tentato di dividere le due.

La giovane è originaria di un paese nei pressi di Soverato. Dopo la lite sono intervenuti sul posto i carabinieri, per ristabilire l’ordine e tentare di far luce sulla vicenda, indagare sulla reale dinamica dei fatti. Non è noto se la professoressa, la quale non ha riportato danni importanti, sporgerà denuncia nei confronti della ragazza di 19 anni.

Il liceo, che ha mantenuto in ogni caso la massima riservatezza sulla questione potrebbe intervenire invece con sanzioni importanti per la studentessa. Non si era mai verificato un episodio di questo tipo, fanno sapere dalla scuola. Ma rimane la gravità, che fa luce sulle condizioni di difficoltà dei docenti di questi periodi, anche dal punto di vista della sicurezza.

Lo scorso febbraio, un caso analogo aveva visto un professore di Napoli stavolta, venire aggredito dopo un rimprovero in classe – secondo la versione del docente. In quel caso il professore aveva denunciato contro ignoti l’aggressione avvenuta sotto casa, e secondo la sua tesi l’aggressione era da ricondursi proprio a quella sgridata in classe.

La polizia aveva poi in effetti identificato in uno degli aggressori un uomo di 35 anni e un secondo individuo, ossia il padre di uno dei ragazzi della classe dove il professore aveva effettuato la supplenza.