A Soverato, in Calabria, una giovane ragazza di 25 anni è stata presa a calci dal suo datore di lavoro per aver chiesto di essere pagata.

Una ragazza nigeriana di 25 anni, è stata presa a botte dal suo datore di lavoro per aver richiesto lo stipendio che le spettava. L’assurda e squallida vicenda è avvenuta in un lido di Soverato, in cui la ragazza lavorava come lavapiatti.

La 25enne ha registrato l’ira del suo datore di lavoro per poi andare a denunciarlo ai carabinieri.

Il fatto avvenuto a Soverato

Il terribile episodio che si è verificato a Soverato ha coinvolto una giovane di soli 25 anni. La ragazza lavorava come lavapiatti all’interno di questo lido balneare di Soverato in Calabria. Era arrivato il momento di ricevere l’atteso stipendio, ma purtroppo al posto del denaro ha ricevuto solo violenza.

Infatti il suo datore di lavoro, nel momento in cui la giovane gli ha chiesto i soldi che le spettavano per diritto, ha prima iniziato ad aggredirla verbalmente, per poi prenderla addirittura a calci.

Un gesto spregevole sia a livello professionale che ancor di più a livello umano. Fortunatamente la ragazza ha avuto la premura di registrare un video di tutto l’accaduto, per poi andare a denunciare l’uomo.

Cosa rappresenta il gesto del datore di lavoro?

Quello che è accaduto a Soverato ha dell’incredibile in quanto rappresenta l’abuso di potere che un uomo, in questo caso un datore di lavoro, ha svolto su una ragazza giovane.

Il comportamento messo in atto oltre a ledere fisicamente la vittima, è andato contro a qualsiasi principio di un corretto e sano rapporto lavorativo e umano.

Gente come l’uomo in questione non dovrebbe ricoprire una carica come quella del datore di lavoro, in quanto ha dimostrato caratteristiche totalmente opposte a quelle che dovrebbe avere un responsabile.

Per non parlare dell’atto di violenza esercitato nei confronti di una ragazza. Atto che non può subire alcuna giustificazione e che deve essere adeguatamente punito.