In Champions League, il Napoli parte da testa da serie, Inter e Milan, invece, partiranno come secondi. Quanto all’Europa League, sia Juventus, sia Roma dovranno accedere agli spareggi dei sedicesimi, come la Lazio e la Fiorentina in Conference League.

Scopriamo insieme come sono andati i sorteggi di Nyon per le italiane ancora impegnate in Europa. Che al momento sorridono per le squadre impegnate nella coppa dalle grandi orecchie: il Napoli, infatti, ha preso l’Eintracht Francoforte, il Milan il Tottenham e l’Inter il Porto. Bene il sorteggio anche di Juventus e Roma nel secondo torneo Uefa: i bianconeri incontreranno il Nantes, mentre gli uomini di José Mourinho se la vedranno contro il Salisburgo, retrocesso a causa dei rossoneri.

Champions League, il Napoli pesca l’Eintracht Francoforte, il Milan il Tottenham e l’Inter il Porto

Il Napoli, l’unica italiana ad aver vinto il suo girone (quello con il Liverpool e l’Ajax, per intenderci), parte da testa di serie nell’urna di Nyon per gli ottavi di finale di Champions League. L’Inter e il Milan, invece, no. Ecco i sorteggi.

Lipsia – Manchester City

Club Brugge – Benfica

Liverpool – Real Madrid

Milan – Tottenham

Eintracht Francoforte – Napoli

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter – Porto

Paris Saint-Germain – Bayern Monaco

E quindi sorridono le tre italiane ancora in corsa per quel sogno della coppa dalle grandi orecchie, l’olimpo del calcio europeo e anche internazionale. Gli azzurri di Luciano Spalletti, che finora hanno perso solo contro i Reds in una partita quasi inutile, trovano i vincitori dell’Europa League, arrivati secondi nel gruppo D, decisamente uno dei più incerti della fase a gironi.

E sempre da quel gruppo, arrivano anche gli avversari dei rossoneri di Stefano Pioli. I campioni d’Italia, infatti, affronteranno in una doppia sfida gli Spurs di Antonio Conte, loro arrivati ma sudandosela fino alla fine. Infine, i “cugini” di Simone Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio incrocerà il suo ex compagno di squadra, sempre tra le fila dei biancocelesti, Sergio Conceiçao. Dal canto loro, i portoghesi sono riusciti a spuntarla all’ultimo, battendo l’Atletico Madrid di un altro ex, in questo Diego Pablo Simeone, e condannandolo all’oblio (per così dire).

Da segnalare, sicuramente, l’incrocio tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che l’anno scorso è stata la finale del torneo, e in cui gli inglesi proveranno a prendersi la loro rivincita rispetto a Parigi. E a proposito della capitale francese, il Psg se la vedrà contro il Bayern Monaco, arrivato primo e a pieni punti nel girone dell’Inter (e del Barcellona, retrocesso nell’Europa cadetta), anche questa una sorta di finale anticipata.

Europa League, la Juventus se la vedrà con il Nantes, mentre la Roma incrocerà il Salisburgo

E poi, appunto, l’Europa League. Con otto squadre già certe degli ottavi, altre otto se la giocheranno per raggiungerle. Tra queste anche la Juventus, finita nel secondo torneo targato Uefa per i soli tre punti conquistati nel girone dei francesi e del Benfica, e la Roma, che all’ultimo ha vinto la gara decisiva contro il Ludogorets. Ecco i verdetti.

Barcellona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting club de Portugal – Midtjylland

Shakhtar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlino

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia – PSV

Salisburgo – Roma

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO