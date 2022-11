Meteo, gelo e neve dalla Russia: arriva l’inverno in Italia | Ecco quando

Secondo le previsioni meteo, in Italia sta per arrivare l’inverno per via del gelo e della neve provenienti dalla Russia. Ecco quando comincerà.

Il 2022 è stato considerato come uno degli anni più caldi da 222 anni, infatti le ultime temperature così alte nei primi mesi autunnali si erano verificati solamente nel 1800, e dopo non si era mai più verificato un evento del genere.

Questo ha portato molti problemi in alcune regioni, come la Basilicata e la Puglia che hanno avuto un forte bisogno di irrigazione dovuta dalla sete dei terreni per via delle scarse precipitazioni.

Meteo: ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Anche altre Regioni d’Italia, sono state colpite da questo caldo anomalo, tant’è che il 2 novembre, in Campania non c’è stata la Piena dei Morti, ma le cose sembrano stiano per cambiare.

Già da qualche giorno, in quasi tutta Italia, le temperature sono scese di qualche grado e sembra che il tanto atteso autunno, che ha tardato ad arrivare, sia finalmente giunto a far capolino nella nostra Penisola.

Questo ha portato in alcune regioni alcune precipitazioni e verso il Nord e nella fattispecie sulle Alpi si sono verificati delle prime nevicate che sembrano tendere ad aumentare nelle prossime settimane.

Di conseguenza, le previsioni meteo che avevano previsto un arrivo di una corrente gelida che avrebbe abbassato di qualche grado le temperature, provocate da La Niña, sono state veritiere.

Questo fenomeno atmosferico che riguarda il raffreddamento della superficie oceanica ha permesso che nei primi giorni di novembre si sia goduto del giusto fresco che spetta a questa stagione.

La data prevista per l’inizio delle temperature invernali

Ma il vero e proprio freddo non è ancora arrivato ma a quanto pare non tarderà ad arrivare per via di una massa d’aria fredda che ha origine dalla Russia e da tutta la zona Artica e che andrà a far visita prima all’Europa centrale-orientale e poi verso l’Italia.

Questo comporterà un notevole abbassamento delle temperature, con cali drastici sotto le medie climatiche, in modo particolare nelle regioni del Nord, e sarebbe la prima ondata di freddo invernale.

Secondo le ultime osservazioni, l’inverno dovrebbe arrivare nella sua totalità verso fine mese nelle regioni del Nord e del Centro-Nord, mentre nel Centro-Sud e al Sud, il gelo arriverà intorno ai primi giorni di dicembre.

La corrente gelida che invece annuncerà questo cambiamento climatico e che tenderà a dare all’Italia un inverno polare sembra inizierà a farsi vedere sulla nostra Penisola intorno al 15 novembre.

Grazie a questo cambiamento climatico, potremo trovarci, davanti ad uno degli inverni più freddi che si siano mai visti, infatti previsioni del genere, con temperature sotto la media, si sono verificate soltanto due volte con l’ultima nel 2001.

Per questo motivo, se le previsioni meteo risulteranno valide, ci troveremo con un inverno che ci darà modo di dimenticare una volta per tutte la lunga estate che sembrava non voler giungere a termine.

Stando alle parole degli esperti, anno dopo anno, potremo assistere a cambiamenti climatici molto anomali, con delle estati sempre più calde e degli inverni sempre più freddi, e quindi con escursioni termiche molto differenti tra loro.

Per questo motivo, in questi giorni c’è stato a Sharm El-Sheik, la conferenza sul clima, intitolata Cop27 dove sono stati presenti oltre 120 leader mondiali, tra cui il Presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

Grandi assenti, invece, India e Cina, due dei Paesi che più inquinano dal punto di vista atmosferico, e nei prossimi giorni, ci sarà un ulteriore incontro per cercare di trovare una soluzione al riscaldamento globale.