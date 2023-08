Sorseggiava acqua ma il suo destino era già scritto: la reazione dell’alligatore

La reazione dell’alligatore vi sorprenderà. Guardate con attenzione questo video, siamo sicuri che rimarrete sconvolti anche voi. Ecco che cosa è successo a questo impala mentre stava sorseggiando dell’acqua.

La natura alcune volte può essere crudele e il filmato che tra poco vedrete ne è la testimonianza. Ecco che cosa è accaduto a questo impala mentre stava sorseggiando dell’acqua: il suo destino era già scritto. Alcuni turisti riprendono la scena straziante.

Impala e alligatore: preda e predatore protagonisti di un video sconvolgente

Il video che tra poco vi mostreremo è davvero sconvolgente, la reazione dell’alligatore lascia senza parole. Che cosa è successo ad un impala che si era avvicinato al fiume per bere dell’acqua? Lo scopriamo insieme.

Impala e alligatore sono due degli animali che è possibile trovare nella savana. Il primo è agile e intelligente e popola il continente africano. Bottino preferito da tanti predatori, è una specie di antilope, un erbivoro che convive tranquillamente con altri animali come gazzelle e gnu.

Si adattano facilmente a qualsiasi ambiente, gli impala, anche se il loro habitat naturale è la savana. Obbiettivo di cacciatori e predatori, secondo gli zoologi questa specie rischia di estinguersi presto. Alcuni sono ospiti in diversi parchi nazionali per tenerli al riparo dai predatori ma soprattutto per aumentare, attraverso la riproduzione il loro numero.

Gli alligatori invece sono tra gli animali più pericolosi al mondo. Alcune specie sono così aggressive che un loro attacco può essere fatale. I coccodrilli sono feroci non solo con gli esseri umani ma anche con gli altri animali e il video che ora vi mostreremo ne è la testimonianza. Scopriamo che cosa ha fatto questo alligatore ad un impala che si era avvicinato ad un fiume per dissetarsi.

La reazione dell’alligatore è inaspettata: ecco cosa succede all’impala

Un filmato pubblicato sulla famosa piattaforma social Tik Tok e postato anche su Twitter da alcuni utenti, ha lasciato tutti senza parole. Il video, ripreso anche da numerose testate giornalistiche, ha fatto il giro del mondo e ha sconvolto chiunque lo ha guardato.

Osservate con attenzione la reazione dell’alligatore. Ecco delle scene che sicuramente non dimenticherete più:

La reazione dell’alligatore è sconvolgente 😨😨😱 pic.twitter.com/S7YfwucWd1 — Miss Gossip (@Mariettamitica) August 9, 2023

Come avete potuto osservare dal filmato, si vede un tenero impala che cautamente si avvicina al fiume per dissetarsi. Riesce a scrutare dall’acqua un alligatore che pian piano si avvicina alla riva fino a far perdere però le tracce di sé.

Proprio mentre l’antilope si sente al sicuro, ecco che il coccodrillo con un balzo lo afferra e lo trascina nel fiume. L’impala fa il possibile per salvarsi: il branco dalla riva può solo guardare ma non aiutarlo. Sebbene abbia combattuto con tutte le sue forze, purtroppo per il povero animale non c’è stato nulla da fare.

Si può vedere il suo viso rassegnato e i suoi occhi tristi mentre con un colpo di coda l’alligatore lo trascina insieme a sé nelle profondità delle acque. Questo filmato è davvero sconvolgente e straziante a vedersi. Purtroppo la natura talvolta ci mostra un lato crudele di sé. Gli alligatori sono feroci predatori e antilopi e impala sono tra le loro prede preferite.

Non tutti i coccodrilli sono però feroci ed aggressivi. Esistono infatti alcune specie che si possono definire addirittura docili. Dei turisti per esempio, hanno fotografato un alligatore che si lascia coccolare dopo aver ricevuto dai suoi amici umani del cibo. Le foto tenerissime del dolce alligatore hanno emozionato il mondo.