Sophia Loren, sapete quanto prende di pensione? Ecco quanto percepisce al mese

Vi siete mai chiesti a quanto ammonta la pensione di Sophia Loren? Le cifre vi faranno girare la testa.

Una delle attrici italiane più famose al mondo, diventato il simbolo dell’Italia all’estero e icona mondiale è senza alcun dubbio Sophia Loren, vincitrice di due Premi Oscar tra cui uno per la Miglior attrice protagonista.

Nata sotto il nome di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è zia di Alessandra Mussolini, ex parlamentare, nipote di Benito Mussolini, e adesso personaggio televisivo che nei mesi scorsi l’ha imitata durante un’esibizione a Tale e Quale Show.

Sophia Loren: ecco a quanto ammonta la sua pensione

Nonostante sia caratterizzata da un forte accento napoletano, la Loren è nata a Roma ma poco più che una bambina sua madre si trasferì a Pozzuoli dove Sofia crebbe e passò la sua infanzia in condizioni precarie per via della seconda guerra mondiale.

Ferita al mento durante i bombardamenti, la Loren durante il conflitto mondiale, assieme alla sua famiglia decise di trasferirsi a Napoli da alcuni parenti e poi di far ritorno a Pozzuoli dopo la fine della guerra.

Quando sua nonna aprì un salotto con intrattenimento musicale, l’attrice si occupava di lavare i piatti e sistemare i tavoli mentre studiava per prendere un diploma magistrale per poi partecipare a vari concorsi di bellezza.

Dopo aver posato per alcuni fotoromanzo e aver vinto la fascia di Miss Eleganza a Miss Italia 1950, conobbe Carlo Ponti che le offrì un contratto di lavoro per alcune pellicole dove cominciò a farsi chiamare Sofia Lazzaro per poi tramutare il suo nome in Sophia Loren.

Così, comincia una florida carriera che la vede recitare al fianco di numerosi attori del calibro internazionale fino ad arrivare ai ruoli drammatici e a ottenere nel 1960 il ruolo di Cesira a soli 25 anni, nella pellicola La Ciociara.

Ecco quanto percepisce l’attrice mensilmente

Grazie alla sua interpretazione, ottenne tanti riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista e il Time le dedicò la copertina con un’illustrazione che la raffigurava.

Nel 1991, le viene dato un Oscar onorario e la figura della Loren diviene l’emblema del cinema italiano avendo partecipato negli anni a tantissimi film rimasti a livello internazionale nella storia del cinema.

Negli ultimi anni, Sophia Loren ha preso parte ad alcuni programmi televisivi e la sua ultima interpretazione risale al 2020 quando interpreta Madame Rosa nel film La vita davanti a sé dove viene diretta da suo figlio Edoardo Ponti.

Il prossimo 20 settembre, Sophia compirà 89 anni e in Italia, da qualche anno si è aperta una catena di ristoranti che porta il suo nome e che utilizza la sua immagine sia sui tavoli che su tutto il design, con molte sedi in varie regioni.

Ma vi siete mai chiesti a quanto ammonta la pensione dell’attrice? Basti pensare che la donna, è andata in pensione nel 1987, ben 36 anni fa e all’epoca percepiva dall’ENPALS ben 2.066.722 lire al mese.

Il totale annuo si aggirava sulle 26.867.386 lire contando tredici mesi e pare sia rimasto invariato e quindi attualmente la sua pensione annua equivale a 13.875,847 Euro annui a cui vanno aggiunti i soldi di altri guadagni.

Il suo patrimonio, si arricchisce di ospitate e di immagine e quindi è impensabile immaginare a quanto possa ammontare il suo patrimonio.