Sophia Loren introvabile, che fine ha fatto? Perché è sparita dai radar

Ecco che fine ha fatto la bellissima e talentuosa Sophia Loren, ultimamente è davvero introvabile. E’ sparita da tutti i radar.

Sophia Loren è una delle attrici più apprezzate del panorama mondiale. Il suo ultimo film, però, risale al 2020. Dov’è la Loren oggi? Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire che fine ha fatto l’amatissima attrice Premio Oscar. Nessuno si aspettava che sarebbe sparita così.

Il successo di Sophia Loren

Sophia Loren è una delle attrici italiane di maggior successo, e non soltanto nel nostro Paese ma in generale nel mondo.

Nata a Roma nel 1934, da piccola si trasferì a Pozzuoli, dove trascorse l’infanzia. Entrò nel mondo dello spettacolo che era piccolissima, con pellicole come “Pane, amore e…”, “Un marito per Cinzia” e “La baia di Napoli”.

Sophia è riuscita anche a trionfare agli Oscar nel 1960 nel film diretto da Vittorio De Sica e intitolato “La ciociara”, conosciuto all’estero con il titolo di “Two women”. Si tratta di un record incredibile, perché la Loren è stata la prima attrice italiana in un film italiano ad aver vinto un Oscar.

La meravigliosa attrice è riuscita a bissare il premio nel 1991, quando le viene assegnato quello onorario. Sophia ha lavorato con i più grandi ed è riuscita a ottenere altri premi prestigiosi come i Golden Globe, i Leone d’oro, i Grammy Award e molto altro. Esiste anche una stella con il suo nome sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Ma ora sono in tanti a chiedersi che fine abbia fatto la Loren e perché abbia deciso di ritirarsi dalle scene, nonostante goda di ottima salute. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire tutto.

Ecco che fine ha fatto l’attrice

Sono tantissimi i fan di Sophia Loren, che hanno sempre seguito l’attrice in qualsiasi tappa della sua vita. Ultimamente, però, l’artista è davvero scomparsa, e non ha lasciato scie dietro sé.

Ed è per questo che oggi i fan della donna si chiedono che fine abbia fatto. In effetti, confermiamo che Sophia si stia assentando da vari eventi mondani e che si stia mantenendo lontana da occhi indiscreti.

In tanti supponevano che fosse malata e che per questo avesse deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Invece non è affatto così. Sophia semplicemente ha scelto di godersi questi anni della sua vita in Svizzera, in compagnia della sua bellissima famiglia.

L’ultimo film al quale ha preso parte è stato “La vita davanti a sé” del 2020, diretto proprio dal figlio Edoardo Ponti. Da quel momento, la Loren ha dato un vero e proprio addio alle scene. Nonostante ciò, i suoi ammiratori continuano a non perdere le speranze e a volerla vedere ancora sul grande e sul piccolo schermo.

E anche le parole della Loren lasciano ben sperare. Da poco la donna ha dichiarato di avere ancora voglia di girare un film, perché non riesce a vivere davvero senza cinema.