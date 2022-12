Riempi un calzino di sale e mettilo sull’orecchio, accade qualcosa di inaspettato

Calzino pieno di sale, sai che la combinazione di questi due elementi può risolvere un problema davvero fastidiosissimo? Mettilo sulle orecchie e scopri che cosa accade: qualcosa di davvero inaspettato.

Sai che un calzino riempito di sale e posizionato su un orecchio, può essere la soluzione a un fastidioso problema comunissimo? Ecco che cosa succede. Segui passo passo questa guida per scoprirlo.

Calzino di sale sull’orecchio: cosa succede

Mal di orecchio, che supplizio! Chi non ha mai sofferto di questo fastidioso disturbo che rovina le giornate e l’umore? Di inverno, in particolare, con le temperature che si abbassano e il freddo che arriva, soffrire di otite è cosa comunissima.

Sebbene il consiglio degli esperti sia di coprire e tenere ben al calduccio parti del corpo delicate e sempre esposte come gola, collo e orecchie, spesso sottovalutiamo i pareri dei medici.

Quando iniziamo a sentire i primi fastidi, ormai è troppo tardi: non bisogna fare altro che affrontare il problema e correre ai ripari. In che modo? Se sei una persona a cui non piace prendere farmaci o antiinfiammatori, abbiamo allora la soluzione giusta per te, perfetta pure da abbinare alla terapia medica.

Sai che nel caso di otiti o mal d’orecchie la tua soluzione è a portata di…casa? Ti basterà prendere un calzino e un po’ di sale. Ecco perché questo rimedio ti salverà.

Perché il sale aiuta nel caso di otiti

Sappiamo tutti quanto possa essere fastidiosa l’otite o semplicemente convivere con il mal d’orecchie. Si tratta di alcuni disturbi, tra i più frequenti, che colpiscono non soltanto gli anziani ma anche i giovani e i bambini.

Soprattutto nel periodo invernale, con la temperatura che si abbassa e l’inverno che arriva, i dolori alle orecchie sono comunissimi. Il medico ti dirà sicuramente di seguire una terapia antinfiammatoria o di ricorrere a specifiche gocce o farmaci per curare il mal di orecchie.

Sappi però, che alla cura farmacologica puoi associare anche un rimedio del tutto naturale che ti sarà di grande aiuto per alleviare i tuoi dolori. Ti basterà semplicemente munirti di un calzino e di una manciata di sale. Ecco perché la combinazione di questi due elementi sarà salvifica per le tue orecchie.

Ti diciamo immediatamente di che cosa avrai il bisogno.

Uno: di un vecchio calzino preferibilmente di colore bianco. Due: di una tazza di sale marino macinato. Il procedimento, come avrai capito, è molto semplice e intuitivo: non dovrai fare altro che andare a riempire il calzino di sale e cucirlo nella parte in cui è aperto per evitare che esso fuoriesca.

Una volta fatti questi due passaggi, non basterà fare altro che posizionare la nostra calza imbottita di sale nel microonde e riscaldarla per pochi minuti. Et voilà, il tuo rimedio contro il mal di orecchie è pronto a fare immediatamente efficacia.

Caldo, ma non bollente, il calzino col sale dovrà essere posizionato sull’orecchio per tutto il tempo che riterrete necessario: vedrai che in pochissimo tempo il dolore comincerà ad attenuarsi e tu inizierai a stare meglio.

Ecco alcune semplici raccomandazioni per te che riteniamo siano utili se hai intenzione di ricorrere a questo rimedio naturale per il mal d’orecchie.

1. Perché scegliere un calzino rigorosamente bianco? Per una sola ragione: dato che esso dovrà andare all’interno microonde, quelli colorati potrebbero scambiarsi e rilasciare delle sostanze che non fanno per nulla bene alla salute.

2. Il microonde non deve essere la tua unica fonte di riscaldamento per il calzino imbottito di sale. Sai che puoi utilizzare anche una padella? In quest’ultimo caso ti basterà semplicemente riscaldare il calzino con il sale per 5 minuti in un’ampia padella posizionata su un fornello che rilascerà calore a fuoco medio.

Questo trattamento può essere ripetuto anche più volte al giorno fino a quattro volte. I risultati saranno evidenti fin da subito.