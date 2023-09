Sophia Loren è caduta nella sua casa a Ginevra, annullati i suoi impegni

Nella mattina del 24 settembre 2023, Sophia Loren è caduta gravemente nella sua abitazione in Svizzera, più precisamente a Ginevra. In seguito alla caduta è stato necessario trasportarla in ospedale dove le sono state riscontrare varie fratture all’anca.

Nel pomeriggio di ieri è stato necessario sottoporla ad un intervento chirurgico che è andato a buon fine. Ora l’attrice ha dovuto sospendere, annullare e rinviare tutti i suoi impegni lavorativi. Infatti sebbene abbia 89 anni è ancora molto richiesta, il prossimo 26 settembre 2023 avrebbe dovuto partecipare all’inaugurazione di un ristorante che porta il suo nome e ricevere la cittadinanza onoraria. In seguito all’intervento però dovrà stare un periodo sotto osservazione e poi dovrà fare un periodo di riabilitazione.

La caduta e il ricovero in ospedale

L’entourage della famosa attrice italiana ha fornito qualche dettaglio in più sull’incidente della Loren.

Secondo quanto riportato, la donna ormai di 89 anni festeggiati proprio il 20 settembre scorso, è caduta accidentalmente nella mattinata di ieri mentre si trovava in bagno nella sua casa di Ginevra, in Svizzera.

È stata immediatamente trasportata in ospedale dove le sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti. Dagli accertamenti si è potuto verificare che purtroppo la donna aveva riportato diverse fratture al femore.

A causa di queste fratture è stato necessario sottoporla ad un intervento chirurgico che si è svolto nel pomeriggio di ieri e che ha avuto un esito positivo.

Ora Sophia Loren dovrà rimanere qualche giorno in osservazione in ospedale dopo di che potrà iniziare il suo percorso di riabilitazione per tornare alla vita di tutti i giorni.

La notizia dell’incidente si è appreso solo in serata in seguito alle dichiarazioni del ristorante di Bari dove l’attrice avrebbe dovuto presentarsi il prossimo 26 settembre.

Come di consueto infatti, la famiglia e il team di Sophia Loren hanno osservato una linea di riservatezza, quasi totale.