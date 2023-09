È morta l’anziana accoltellata dal marito a Treviso

La vittima, Manuella Bittante, 77 anni, è stata colpita dal marito nella loro abitazione di Maser, Treviso.

Trasferita in condizioni gravissime all’ospedale del capoluogo, è morta questa mattina all’alba. Il marito, metalmeccanico in pensione, ha ammesso di averla colpita perché esasperato dalla condizione della donna. La moglie era infatti in stato vegetativo dopo che, la scorsa estate, era stata colpita da un ictus.

Non ce l’ha fatta Manuella Bittante, la77enne di Maser (Treviso), che nel pomeriggio di domenica – 24 settembre – è stata colpita a morte dal marito, 74 anni. È stato proprio lui ad allertare i carabinieri, confessando il tentato omicidio. “Sono stato io, la situazione era diventata insostenibile” ha riferito ai militari.

La moglie era in stato vegetativo dopo che, la scorsa estate, era stata colpita da un ictus. Il marito, metalmeccanico 74enne in pensione, l’ha colpita con una coltellata al costato. Ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, questa mattina all’alba la donna è deceduta. Prima del drammatico epilogo, l’accusa per il coniuge era di tentato omicidio aggravato. Dopo il decesso della moglie, il 74enne dovrà difendersi dall’accusa di omicidio volontario.