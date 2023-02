“Sono usciti dal programma”, inaspettato colpo di scena al trono over di UeD

UeD, colpo di scena inaspettato nel programma di Maria De Filippi: proprio loro hanno lasciato la trasmissione. Ecco che cosa è accaduto per due partecipanti al trono over.

Continuano le sorprese nel salotto dei sentimenti di Canale 5. Arriva il colpo di scena che nessuno poteva immaginare: loro sono usciti dal programma. Pubblico esterrefatto.

UeD, arriva il colpo di scena inaspettato

I telespettatori di Canale 5 sanno che a Uomini e Donne tutto può succedere ed è realmente così. La padrona di casa, Maria De Filippi, sta regalando delle sorprese davvero inaspettate con la sua trasmissione.

In particolare, sono le dame e i cavalieri del trono over che, giorno dopo giorno, attirano sempre di più l’attenzione e la curiosità del pubblico. Più dei giovani che sembrano intenzionati a costruire relazioni stabili, gli over invece passano da una conoscenza all’altra, insicuri e dubbiosi prima di impegnarsi seriamente.

Proprio dal trono over arrivano delle notizie che lasciano tutti di stucco. Loro lasciano la trasmissione. Che cosa è accaduto nel salotto dei sentimenti di Canale 5? Un nuovo colpo di scena si verifica nel programma di Maria Di Filippi, UeD.

Nessuno si aspettava una mossa del genere, si sollevano polemiche anche sui social. Scopriamo più nei dettagli che cosa è successo e chi ha deciso di abbandonare la corte mariana.

Loro lasciano il programma, pubblico interdetto

Novità incredibili arrivano dal programma di Maria De Filippi. A Uomini e Donne succede sempre di tutto e di più. Nelle scorse ore, è iniziata a circolare sui social una notizia che ha lasciato il pubblico interdetto: proprio loro sono usciti fuori dal programma. Di chi stiamo parlando? Di Gloria Nicoletti e Biagio Di Maro.

Ma procediamo con ordine. Perché i due protagonisti del trono over di UeD hanno preso questa decisione? Lo spieghiamo immediatamente. Come sapranno gli appassionati del dating show di Canale 5, Gloria da un po’ di tempo ha intrapreso una frequentazione con Riccardo Guarnieri.

L’ex fidanzato di Ida Platano, sebbene abbia più volte manifestato il suo interesse, almeno fisico per la bella dama romana, non si è mai proclamato innamorato di lei. La Nicoletti avrebbe invece intenzioni piuttosto serie con il cavaliere pugliese, tanto da aver in più occasioni chiesto a Riccardo di lasciare la trasmissione con lei.

Anche nelle ultime registrazioni, la dama romana, seduta a centro studio e di fronte all’ennesimo litigio con l’ex della Platano, ha manifestato la sua intenzione di voler uscire dal programma col cavaliere.

Tuttavia, di fronte all’ennesimo “no” di Guarnieri, Gloria delusa e arrabbiata, comunica la sua decisione di voler abbandonare il programma lasciando lo studio in lacrime. A nulla è servito il tentativo di Riccardo di farle cambiare idea.

Gloria si è mostrata questa volta decisa e sicura, pronta a trovare l’amore forse proprio lontano dalle telecamere. Ma non è l’unica che, almeno per il momento, ha deciso però di lasciare la trasmissione.

Arriva un altro addio, quello di Biagio. In questo caso però, è Maria De Filippi a metterlo alle strette. Il napoletano è conosciuto come il latin lover della trasmissione. Non ha mai intrapreso una frequentazione seria con nessuna delle dame a lui interessate, atteggiamento questo che ha portato al limite della tolleranza non solo gli opinionisti ma anche la padrona di casa.

Il cavaliere campano da un po’ di tempo sta uscendo con Gabriella ma anche con lei, come con altre dame, Biagio continua ad avere dei problemi. Di Maro è accusato di essere una persona poco seria, un dongiovanni, un donnaiolo che non ha voglia di innamorarsi davvero e questo lo dimostra il fatto che quando quattro nuove dame sono arrivate in trasmissione per un altro partecipante, Claudio, lui ha invitato una delle signore a uscire con lui.

Ecco dunque che la moglie di Maurizio Costanzo si scaglia contro il cavaliere, così come Tina Cipollari. A seguito di una accesa discussione, il campano lascia lo studio per poi rientrare con grande disappunto della conduttrice che (ironicamente, ma forse non tanto) lo invita ad abbandonare la trasmissione.