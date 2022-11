“Sono una coppia”, Ida di UeD: bacio e applausi a centro studio

By

Ida di UeD fa ancora parlare di sé tutta Italia. La dama bresciana ha deciso, vuole stare con lui. Scatta il bacio e gli applausi a centro studio.

Il cuore della parrucchiera bresciana ha finalmente trovato pace. Sembra proprio che la star di Uomini e Donne abbia incontrato la sua anima gemella: si tratta proprio di lui.

Ida di UeD lascia di stucco lo studio

Altro che Gemma! Ida Platano si conferma la protagonista del salotto dei sentimenti di Canale 5. Maria De Filippi sta continuando a dare grande spazio alla parrucchiera bresciana che con le sue vicende sentimentali molto complicate e turbolente, incuriosisce i telespettatori del famoso dating show e la schiera di fan di Queen Mary.

Sono più di 4 anni che la mora è alla corte di Maria De Filippi. In questo arco temporale l’abbiamo sempre vista iniziare relazioni che l’hanno fatta soffrire. L’ultima? Quella con Riccardo Guarnieri con il quale tempo fa lasciò anche lo studio.

Anche in questa edizione che da poco è iniziata, la dama bresciana con le sue frequentazioni vecchie e nuove, sta facendo tanto discutere. Finalmente arriva però nella sua vita un colpo di scena inaspettato che lascia sbigottiti anche i telespettatori di Canale 5.

Cosa succede? Arriva la scelta, scatta il bacio e gli applausi a centro lo studio. Loro ormai sono una coppia. Ecco con chi ha scelto di stare la parrucchiera.

Si sono scelti: loro sono una nuova coppia

Sembra proprio che Ida Platano abbia finalmente trovato un po’ di pace. Il suo cuore è tornato a battere. La parrucchiera bresciana ha voluto dare a lui un’altra possibilità. Il fortunato è Alessandro Vicinanza.

Pare dunque che l’intenzione della dama di chiudere definitivamente con Riccardo Guarnieri sia reale. Già agli inizi di settembre, quando la trasmissione era da poco iniziata, Ida è apparsa in studio in maniera diversa, con una luce differente rispetto al passato.

Convinta di non voler soffrire più per colpa dell’amore (che nel suo caso per anni ha portato il nome di Riccardo) ha deciso con grande fermezza di andare oltre e guardare avanti. Detto fatto.

Secondo anche alcune segnalazioni che arrivano direttamente dai social dei vari gossippari, telespettatori e amanti della trasmissione, Ida e Alessandro sono ufficialmente una coppia. I due si sarebbero scelti e oggi si starebbero frequentando.

Solo di recente la Platano è stata paparazzata ad Amalfi e a Salerno, la città di Vicinanza, mentre trascorreva con lui un romantico weekend in costiera. Resta invece a bocca asciutta Riccardo Guarnieri che pare sia stato avvistato invece qualche giorno fa a Brescia, forse per tentare di riconquistare Ida che a questo punto però non ne vuole più sapere.

Sebbene Alessandro e Ida siano una coppia e i telespettatori ne sono sicuri, i due continuano però a rimanere in trasmissione. Per quale ragione? Il popolo del web si ribella e si infervora: perché la dama bresciana non viene trattata al pari delle altre donne del parterre femminile?

Forse è una questione di share? Sicuramente i dati di ascolto lievitano notevolmente grazie alla curiosità che la vita sentimentale di Ida Platano, di Riccardo e Alessandro Vicinanza suscita.

Insomma, a quanto pare una nuova coppia si è formata nello studio di Uomini e Donne e con molta probabilità, nelle prossime puntate, assisteremo a questa scelta ufficiosa sigillata da un bacio e da applausi a centro studio.

Se è vero che i due piacciono molto a una parte del pubblico, è altrettanto vero che tanti credono che Ida e Alessandro insieme non funzionino bene. In realtà, nelle ultime settimane, i sentimenti hanno lasciato il posto a dispetti e ripicche.

Nuovi triangoli amorosi hanno appassionato così tanto il pubblico di Canale 5 che non vede l’ora di assistere alle prime dichiarazioni ufficiali di Ida e Alessandro. Sarà questa la volta buona per la bella dama? Staremo a vedere.