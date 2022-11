Nuovo bonus di 1000€ a fondo perduto, tanta felicità a questi italiani: come averlo

Nuovo bonus di mille euro a fondo perduto: in arrivo tanta felicità a questi nuclei familiari. Ecco come si può avere.

La maggior parte delle famiglie italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese, per questo il Governo ha approntato una serie di bonus e di agevolazioni volti a sostenere economicamente i nuclei familiari. Ad avere maggiormente difficoltà economica sono tutti i nuclei che hanno figli e che hanno un ISEE basso. Il Governo Meloni punta ad incrementare l’assegno unico ed universale pari a 50 punti percentuali. Per beneficiare di questa maggiorazione è necessario attendere l’anno 2023, ma c’è una certa emergenza.

Sono tantissimi i nuclei familiari con i figli che non riescono ad arrivare alla fine del mese e sono tante le imprese pronte ad abbassare la saracinesca per l’emergenza energetica. La bolletta dell’energia elettrica e del gas ha subito un incremento di oltre sessanta punti percentuali mel mese di ottobre. L’Esecutivo di Giorgia Meloni e le Regioni metteranno in campo una serie di nuovi aiuti economici a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane.

Nuovo bonus di 1000 euro a fondo perduto: come averlo?

Arrivano buone notizie per le famiglie italiane: si tratta di un bonus di mille euro a fondo perduto per gli esercenti commerciali che nell’anno dello scoppio del Covid hanno subito una perdita del giro d’affari pari ad almeno 15 punti percentuali rispetto all’anno 2019. Questo bond pari a mille euro a fondo perduto è stato messo in campo non a livello nazionale, ma a livello regionale.

Bonus 1000 euro a fondo perduto: da quale Regione è stato approntato?

Questo particolare bonus da mille euro a fondo perduto è stato approntato dalla Regione Umbria. Pertanto, questo bonus di importo pari a mille euro spetta a tutti quei commercianti che hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 15% nel corso dell’anno 2020 rispetto all’anno precedente.

La domanda per richiedere il bonus pari a mille euro deve essere presentata entro mezzogiorno del giorno 21 novembre 2022. Non è solo l’Umbria, ma diverse regioni italiane stanno approntando diversi aiuti economici per tutte quelle attività economiche che hanno subito ingenti perdite a seguito delle restrizioni imposte dal Governo per contenere il contagio.

Bonus 1000 euro a fondo perduto: chi sono i potenziali beneficiari dell’agevolazione?

A beneficiare del bonus 1000 euro a fondo perduto sono tutti i titolari di Partita IVA che operano nel settore del commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di oggetti d’artigianato, di arredi sacri e di articoli religiosi, di articoli da regalo, di bomboniere e di chincaglieria e di bigiotteria.

Inoltre, possono presentare la domanda per richiedere il bonus pari a mille euro coloro che sono titolari di un’attività operante nel comparto della ristorazione, che durante il lockdown hanno subito maggiori perdite economiche e penalizzazioni a seguito delle continue restrizioni.