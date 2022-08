“Sono incinta di un altro”, scandalo a corte: Letizia di Spagna sbattuta fuori | Perde il titolo

By

Dopo tanti anni, sarebbe venuto alla luce uno scandalo che coinvolge Letizia di Spagna la quale potrebbe rischiare di perdere tutto.

Lo scandalo riguarderebbe il re Juan Carlos che, nel corso degli anni, è noto per essere non essere stato propriamente fedele.

I figli segreti di Juan Carlos

Juan Carlos di Borbone, il padre di Felipe VI attuale sovrano e marito di Letizia di Spagna, viene considerato come il padre del paese. Del resto, è stato proprio sotto la sua monarchia che la Spagna è stata traghettata dal regime franchista fino alla costituzione.

Nonostante qualche merito, però, in famiglia non si è dimostrato assennato ma un traditore nato. A soffrire, sua moglie Sofia con cui convolò a nozze in un matrimonio molto fastoso ad Atene (lei era principessa di Grecia) nel maggio del 1962.

Si dice che el rey, così lo chiamano i sudditi, abbia collezionato oltre millecinquecento avventure. Il numero che sembra quasi un primato, è stato inserito nella sua biografia redata da Pilar Eyre. Tra le donne con cui il sovrano sarebbe stato spiccano anche nomi di nobili e showgirl.

Sembra che il sovrano abbia fatto la corte persino a Raffaella Carrà che, però, non cedette alle sue avances. Tra queste anche Corinna zu Sayn-Wittgenstein che, durante i safari in Africa era sempre con lui.

Dalle innumerevoli relazioni di Juan Carlos sarebbero nati tre figli illegittimi. La prima è una nobile decaduta e si chiama Marie Josée de La Ruelle; la seconda si chiama Ingrid Sartiau che è una fisioterapista in Belgio ma è il terzo a preoccupare. Si tratta di Albert Solà che fa il cameriere a Girona.

Felipe e Letizia devono temere per il trono?

Albert Solà sembrerebbe identico a Juan Carlos. Sì perché le sue foto sono apparse su tutti i media a causa del fatto che la sua storia è stata resa nota. Tant’è che le persone a lui vicine lo chiamano il Monarca. Era il 1956 quando venne abbandonato, a sole due settimane di vita, alla Casa de Madernidad. Tra i dettagli che hanno destato scompiglio, il fatto che avesse un ciuccio verde. All’epoca, si trattava di un simbolo per identificare i figli illegittimi dei reali.

Il bambino venne affidato a dei genitori adottivi. Con loro visse ad Ibiza per cinque anni. Da grande venne a sapere che ogni mese una donna portava ai genitori adottivi 900 pesos che servivano per il suo mantenimento e, per l’epoca, si trattava di una cifra considerevole.

Successivamente, furono due umili contadini delle campagne di Girona a prendersi cura di lui. Nonostante fossero umili, però, potevano permettersi auto e moto. Un altro dettaglio fu che durante la leva militare, ebbe una strana licenza per tenerlo lontano dalle esercitazioni più pericolose.

Albert assoldò un investigatore privato e, nel 2001, presentò un’istanza al Tribunale ed iniziò ad inviare lettere alla Zarzuela. Nel corso degli anni, lo stesso Albert ha affermato che saltuariamente gli arrivano delle telefonate per chiedergli come sta. Al 2017, invece, risale la testimonianza secondo cui venne prelevato dai servizi segreti catalani. Lo scopo era quello di fargli registrare un audio in cui l’uomo affermava di voler rinunciare alla corona.

Infatti, in linea di successione, è proprio Albert Sola, essendo più grande di Felipe, a poter diventare sovrano, nel caso in cui la sua paternità venisse confermata. Un’ipotesi un po’ remota ma che fa tremare comunque Letizia di Spagna.

Intanto, l’uomo si è detto pronto ad avere ciò che gli spetta. Basti pensare che nel bar in cui lavora, accorrono turisti da tutto il mondo per vederlo.