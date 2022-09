“Sono incinta”, Aurora Ramazzotti: arriva la dolcissima conferma | VIDEO

Ah, l’amore, che sentimento meraviglioso! Essere innamorati rende tutto possibile, persino creare una nuova vita. È vero, diventare genitori non è di certo cosa facile, ma è un viaggio meraviglioso che, se intrapreso con la persona giusta, rappresenta sicuramente l’esperienza più bella che una coppia possa vivere. Ed ecco, a tal proposito, l’annuncio fatto poche ore fa da Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, fin da quando era giovanissima, ha subito fatto parlare di sé. Essa, infatti, non è mai stata solo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma è stata in grado di crearsi una propria identità professionale, un percorso tutto suo che mettesse in risalto le sue capacità.

La giovane Ramazzotti si è sempre contraddistinta per le doti canore, per il suo stile di conduzione e per la sua spiccata simpatia e ironia. Ha dimostrato di essere sempre fedele a sé stessa, di avere delle idee e di non aver paura di esporle, anche a costo di essere criticata. Negli anni, Aurora Ramazzotti si è sempre dimostrata per ciò che è realmente, e forse è proprio per questo, oltre che per il suo talento, che il suo profilo Instagram conta più di due milioni di follower.

Ed è stato proprio sul suo canale social che la conduttrice, solo poche ore fa, ha pubblicato un simpaticissimo video tramite il quale ha confermato, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, di essere in dolce attesa.

Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza

Nel corso della sua vita, Aurora Ramazzotti si è trovata sempre a fare i conti con l’esposizione mediatica, essendo lei la figlia di due dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Il gossip su di lei è aumentato, ovviamente, quando Aurora ha iniziato anch’essa a emergere nello stesso ambiente lavorativo dei genitori.

Sono anni, oramai, che a scadenze più o meno regolari inizia a circolare sul Web l’ipotesi di una possibile gravidanza della Ramazzotti. Nelle ultime settimane, però, l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi ha fatto molto rumore e, nella mattinata di oggi, Aurora Ramazzotti ha confermato di essere in dolce attesa. La conferma è arrivata tramite un simpatico video pubblicato da Aurora sul suo profilo Instagram ufficiale che ha fatto subito il giro del Web.

Dopo giorni durante i quali il silenzio ha regnato sovrano, Aurora Ramazzotti ha annunciato pubblicamente che, presto, lei il suo fidanzato Goffredo Cerza diventeranno genitori. E la comunicazione non poteva che avvenire così, in modo unico, simpatico e ironico come solo lei sa fare. Congratulazioni!

Una bellissima storia d’amore

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è sbocciata nel 2017 e, da allora, i due ragazzi non si sono mai più lasciati.

Ad oggi sono ben cinque anni che Aurora e Goffredo condividono la loro vita insieme, e con l’arrivo del loro primo figlio, il loro amore è più vivo che mai.