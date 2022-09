Prova a colpire il cane con arco e frecce in cortile, ora rischia tutto: la legge non perdona

Ha provato a colpire il cane con un arco e delle frecce, nel cortile di casa e ora rischia tutto perchè la legge non perdona.

Come si può fare del male in questo modo e cercare di colpire un cane indifeso con l’aiuto di arco e frecce? È capitato veramente e la notizia sta facendo il giro del web e infervorare tutti quanti vista la gravità della situazione.

Una vicenda che non è passata inosservata, soprattutto perché la legge non perdona questi gesti di violenza nei confronti di poveri animali indifesi che non hanno chiesto nulla. Proviamo a ricostruire l’annosa vicenda e capire come stia adesso questo povero cane.

Folle cerca di colpire il cane con arco e frecce

È da tempo che un uomo folle sta cercando di colpire il cane con arco e frecce, con l’intento di ucciderlo. Il padrone del povero cane ha lanciato l’allarme e chiesto aiuto alle autorità competenti per fermare la follia sinistra di questo uomo.

Tutto questo è accaduto a Vela, una frazione della provincia di Trento. Un uomo squilibrato ha preso arco e frecce cercando di uccidere in ogni modo un cane.

Il pastore tedesco protagonista della storia drammatica si chiama Asia e sabato notte è stata colpita da quest’uomo, trafitta da una freccia. Il suo padrone ha lanciato l’allarme dopo aver trovato il suo amico a quattro zampe tra la vita e la morte nel cortile di casa.

Il motivo di questo gesto è stato giustificato con il fatto che Asia abbaia da dietro il cancello del cortile. Un qualcosa di indescrivibile, un gesto debole e vigliacco perché l’uomo ha atteso la notte e la piccola non fosse in compagnia della sua famiglia per tentare di ucciderla senza pietà.

Il mondo degli animalisti hanno subito appreso la notizia puntando il dito sull’uomo che ha commesso questo crimine senza senso. Il povero cane non è riuscito ad abbaiare quando è stata colpita, ma ha avuto la forza di raggiungere il suo padrone per essere immediatamente aiutata.

Come sta il cane vittima dell’aggressione?

Asia è stata portata urgentemente allo Zoo Life per subire una operazione urgente. Purtroppo sta lottando tra la vita e la morte, ed è presto per capire quale sarà il suo destino.

Come si apprende da Il Dolomiti, il direttore sanitario della struttura – Roberto Guadagnini – ha confermato che Asia sia stata colpita al cuore da una freccia scagliata dalla balestra dell’uomo. Il cuore è stato solo sfiorato, ma purtroppo la freccia ha trapassato il corpo del cane da parte a parte.

È la terza volta nel giro di pochi mesi che si verifica questo atto: la prima aggressione è andata a vuoto, nella seconda ha colpito la zampa e con la terza il cane sta lottando per sopravvivere.