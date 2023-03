“Sono in dolce attesa”, colpo di scena al trono over di UeD: ecco chi è incinta

UeD, arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava. Ecco lo scoop dal trono over: lei e presto sarà mamma. Ecco chi è incinta.

Colpo di scena a UeD

Da soli pochi giorni è ritornato in onda su Canale 5 Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi si era preso giustamente una pausa a seguito del lutto della conduttrice.

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha destabilizzato infatti tutta l’Italia costringendo, col cuore rotto, Mediaset a riprogrammare la rete a sostituzione anche dei programmi di punta di Queen Mary che per un po’ non sono stati mandati in onda.

Forte come una leonessa, la conduttrice ha deciso però di ritornare immediatamente al lavoro ed ecco dunque che le puntate, quelle registrate, di UeD, sono ora nuovamente in programmazione.

Secondo alcune indiscrezioni, proprio dal trono over del programma mariano arriva una notizia bomba che ha dell’incredibile e che lascia davvero senza parole. Sembra che proprio lei, l’amatissima dama, sia incinta.

UeD, una famosa dama del trono over è incinta

Arriva una notizia splendida per una amatissima dama del trono over. Lei è incinta! Questo scoop incredibile ha come protagonista Antonella Perini. La donna, che tra l’altro in passato era già entrata a far parte dello studio mariano in qualità di tronista, ha lasciato la trasmissione con il cavaliere Luca.

Sebbene stiano insieme soltanto da poco tempo, sembra che il desiderio di diventare genitori li abbia immediatamente accomunati, fin dall’inizio. Non hanno atteso dunque più di tanto i due bellissimi che sono pronti a cimentarsi nel ruolo di genitori.

La notizia esclusiva l’ha lanciata il gossipparo Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato anche uno screen di una conversazione WhatsApp dalla quale si apprende per l’appunto che la bella dama è in dolce attesa.

Sembra dunque certo che Luca e Antonella diventeranno genitori. La coppia si è conosciuta per l’appunto nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. I due hanno lasciato la trasmissione dopo solo tre mesi di conoscenza.

Immediatamente è iniziata la convivenza che si è trasformata poi in qualcosa di ancora più serio. Per il momento, la notizia non l’ha ancora comunicata la diretta interessata né tantomeno il compagno ma l’amico Pugnaloni che con lo screen ha confermato tutto.

I fan sono al settimo cielo. Questa coppia piace tantissimo e tutti si augurano che presto Maria De Filippi sia pronta a ospitarli in trasmissione per far raccontare loro proprio questo lieto evento che darà una incredibile svolta alle loro vite.

Nella chat pubblicata da Pugnaloni, si può vedere anche un test di gravidanza positivo a conferma proprio della notizia che tutti aspettavano. Armando Incarnato, che si era proclamato più volte interessato ad Antonella, deve purtroppo mettersi l’anima in pace, ora.

La ex tronista di Uomini e Donne, non solo ha trovato l’amore della sua vita ma ha realizzato finalmente anche uno dei suoi sogni più grandi, quello di diventare mamma. Proseguono nel frattempo le avventure sentimentali degli altri protagonisti del trono over.

Nel salotto dei sentimenti, Riccardo Guarnieri continua a tenere banco con le sue conoscenze che sempre mal si concludono così come l’affascinante Ivan, inizialmente interessato a Tina, ha deciso invece di approfondire la conoscenza con Desdemona, tra le donne più belle del parterre.

C’è chi è convinto però che l’uomo dal fascino incredibile tornerà sui suoi passi finendo per corteggiare la vamp più chiacchierona e irriverente di Uomini e Donne. Proseguono anche i conflitti tra Roberta Di Padua e la nuova tronista Nicole Santinelli.

Pubblico a bocca aperta

Solo qualche puntata fa, abbiamo visto scintille scoppiare in studio. La bella bionda ha accusato la dama partenopea di dare del filo da torcere ad Andrea Foriglio, giovane sceso per corteggiare per l’appunto la Santinelli.

Questo nuovo triangolo sentimentale, se tale lo si può chiamare, sta attirando la curiosità dei telespettatori di Canale 5. Lo scontro tra le due bellissime pare essere soltanto all’inizio. Come si concluderà? Nel frattempo le attenzioni, oggi, sono solo per Antonella e Luca.

Antonella Perini del trono over è incinta!!! pic.twitter.com/Fc1yLYSrQR — Ginevra (@Ginevracasalin) March 10, 2023

La coppia pronta a diventare genitori, sta vivendo un momento davvero magico. Sicuramente, prossimamente, li vedremo come ospiti nel programma di Maria De Filippi forse proprio a raccontare di questo amore sbocciato così velocemente e che ha raggiunto l’apice della felicità con la cicogna che finalmente sta per arrivare.