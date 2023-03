Sbarco nella notte a Crotone, a bordo 500 migranti

By

Negli ultimi quattro giorni si sono registrati degli arrivi record in Italia, più di 4mila migranti. Nella notte una nuova imbarcazione ha raggiunto il porto a Crotone, sopra c’erano altri 500 migranti.

La Guardia Costiera ha chiesto il supporto della Marina Militare per poter gestire al meglio questa emergenza. Secondo Frontex gli arrivi sono aumentati del 116% rispetto al 2022. Intanto è stato trovato un altro corpo di un bambino dell’età di sei anni, ed è la 73esima vittima del naufragio di Cutro.

Nuovo sbarco di migranti nella notte, in 500 arrivati al porto di Crotone

Continuano ad arrivare migranti nelle coste italiane, i numeri che si stanno registrando in questi giorni sono numeri da record. Negli ultimi quattro giorni sono arrivati più di 4mila migranti e gli sbarchi sembrano proprio non fermarsi.

In queste ore sono diverse le operazioni in corso tra Calabria e Sicilia per riuscire a salvare dal mare altre 1300 persone.

La situazione è così drastica che la Guardia Costiera italiana ha chiesto il supporto della Marina Militare per poter gestire al meglio questa emergenza.

La nave dal nome Diciotti, che era diretta a Lampedusa, ha salvato dal mare 480 persone, mentre si dirigeva all’hotspot dell’isola siciliana.

La stessa imbarcazione arriverà al porto di Reggio Calabria dove farà sbarcare circa 600 migranti che ha soccorso in vari punti del mediterraneo. Quest’ultimi verranno poi ridistribuiti su tutto il territorio italiano.

Proprio questa notte una nuova imbarcazione è arrivata nel porto di Crotone con a bordo altri 500 migranti.

Il primo a dare l’allarme di un barcone in difficoltà è stato il centralino dei migranti Alarm Phone, che è stato contattato da alcune persone presenti sull’imbarcazione affermando che il peschereccio stava imbarcando acqua.

L’allarme di Alarm Phone è stato riportato anche su Twitter: “Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!”, allegando al post la mappa di dove era stato individuato il peschereccio in difficoltà.

Secondo quanto riportato da Repubblica il peschereccio sarebbe stato individuato sia da Frontex che da un elicottero della Us Navy, quest’ultimo avrebbe notato la sua partenza già dalle coste della Cirenaica.

La gravità della situazione è poi stata ribadita da Luca Casarini, ossia il capomissione di Mediterranea Saving Humans, che ha parlato di una situazione di grave pericolo. Un’imbarcazione con più di 500 persone a bordo tra cui decine di donne e bambini.

Casarini nel suo appello ha fatto notare che il peschereccio stava già imbarcando acqua e quindi ha chiesto l’invio immediato dei mezzi della Guardia Costiera per poter aprire un evento Sar.

Per l’arrivo di questi più di 500 migranti sono state allertate le prefetture di Siracusa, Ragusa, Messina e Catania.

Situazione difficile sulle coste italiane

Intanto è boom di partenze verso la nostra nazione, solo nelle ultime 48 ore ne sono state registrate circa 4600.

Questi numeri mettono sicuramente in allarme in Viminale, visto che da quando è iniziato l’anno il numero degli sbarchi è arrivato già a 17500 quasi il doppio dell’anno scorso.

Proprio in queste ore sia Guardia Costiera che Marina Militare stanno lavorando per trarre in soccorso altri migranti, si tratta di circa un migliaio che si trovano però su imbarcazioni diverse.

Alcuni di loro sono stati avvistati a 70 km a sud della città di Crotone, dove ci sarebbe un’altra imbarcazione con circa 500 migranti a bordo.

Altre unità invece si stanno occupando di altre due imbarcazioni individuate a circa 100 miglia da Roccella Ionica dove a bordo dovrebbero esserci circa 800 persone.

Ha lasciare intervenire anche la Marina militare è stato il ministero della Difesa come dichiarato da Guido Crosetto.

Con una nota, Crosetto, ha fatto presente di aver messo a disposizione la Marina militare, ed immediatamente è stato disposto l’intervento della Nave Sirio che già si trovava in prossimità degli avvistamenti.

Nel frattempo è stata ritrovata un’altra vittima del naufragio di Cutro, si tratta di un bambino di soli sei anni. Sale così il numero delle vittime a 73.

Secondo gli ultimi dati riportati da Frontex la situazione è molto attiva sulle coste italiane, in particolare nei primi 2 mesi di questo 2023 si sono registrati arrivi irregolari sempre più frequenti. Sono stati registrati quasi 12mila attraversamento, che fanno registrare un aumento del 116% in più rispetto al 2022.