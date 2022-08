“Sono guarita grazie a mia figlia”, Laura Freddi ritrova la felicità: il lieto annuncio dopo la malattia

La showgirl Laura Freddi ha recentemente confessato di essere guarita grazie alla vita di sua figlia. Vediamo perché.

L’abbiamo vista in tv come supplente di Sonia Bruganelli al Gf Vip. Oggi Laura Freddi parla della sua malattia.

Chi è Laura Freddi

Laura Freddi è stata una ragazza di Non è la Rai prima e una Velina, insieme a Miriana Trevisan poi. La showgirl è diventata famosa anche per aver avuto una relazione con Paolo Bonolis. Numerose sono state le sue partecipazioni in televisione come, ad esempio, a Domenica In.

Qualche anno fa, ha partecipato al GfVip per poi farne l’opinionista per poche puntate la scorsa edizione. Dopo la partecipazione al reality come concorrente, Laura Freddi ha scoperto la malattia. Si tratta di una patologia seria che colpisce molte donne.

La malattia

Qualche tempo fa, Laura Freddi scoprì di soffrire di endometriosi. Perciò, ha scelto di raccontare la sua malattia, senza usare alcun filtro, lasciandosi andare liberamente. L’intervista, è stata pubblicata sul settimanale DiPiù.

Benché soffrisse di questa grave malattia, la Freddi è riuscita a concepire una bambina nel 2018. Lei stessa definisce Ginevra, nata dall’unione con Leonardo D’Amico, come un piccolo miracolo della scienza:

“Mi sono sottoposta ad una serie di controlli. I medici mi hanno diagnosticato questa malattia”.

Ha raccontato alla rivista la Freddi che poi ha proseguito nel racconto. Ha spiegato, infatti che, dopo la nascita della figlia tutti i dolori legati all’endometriosi, le sono letteralmente scomparsi. Stando alle sue parole:

“Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi. Vivevo con gli antidolorifici”.

In realtà, esiste una spiegazione scientifica secondo cui, molte donne, dopo la gravidanza, non soffrono più con il ciclo mestruale. Anche a Laura Freddi, dunque, è sparito.

Nonostante questo, il risvolto negativo della medaglia c’è. Infatti, i medici hanno consigliato alla showgirl di non avere altri figli, non solo per l’endometriosi ma anche per l’età avanzata. Quest’anno, infatti, ha festeggiato i suoi 50 anni e 10 di convivenza.

Con lui, avrebbe dovuto sposarsi nel 2021, con tanto di Ginevra vestita da damigella ma la pandemia ha fatto saltare tutto. Stavolta, però, non potrà rimandare perché Ginevra ha messo alle strette i genitori, chiedendogli spesso quando hanno intenzione di sposarsi.

Intanto, insieme alla collega Cristina Quaranta, le due hanno fatto una vera e propria reunion a Sabaudia. Chissà se un giorno non tornino insieme in televisione.