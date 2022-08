Casemiro saluta il Real Madrid tra tanti applausi e lacrime

Con una conferenza stampa ufficiale Casemiro ha salutato il Real Madrid dopo un rapporto bellissimo, durato 7 anni e caratterizzato da tantissimi successi con il brasiliano che lascia il club spagnolo dopo aver vinto 5 Champions League e 3 campionati spagnoli.



Tanta emozione per Casemiro che lascia il Real Madrid dopo anni bellissimi in cui il centrocampista brasiliano ha vinto tutto contribuendo a scrivere la storia di questo meraviglioso club.

Il brasiliano sarà un nuovo calciatore del Manchester United e cercherà di portare il club inglese ai massimi livelli in Premier League dopo le evidenti difficoltà riscontrate dalla squadra di Ten Hag nelle prime due uscite ufficiali.

Casemiro saluta il Real Madrid, ora per lui c’è il Manchester United

Prima l’abbraccio con Florentino Perez, poi quello con Carlo Ancelotti, Casemiro si lascia andare alle emozioni nella conferenza stampa di addio ai Blancos ammettendo il suo grande amore verso una società che gli ha permesso di crescere come calciatore e come uomo arrivando ad essere considerato uno dei migliori centrocampisti del mondo.

Il Manchester United verserà nelle casse del Real Madrid una cifra vicina ai 60 milioni di euro con Casemiro che arriverà a guadagnare circa 20 milioni di euro a stagione per cinque anni.

Gli spagnoli hanno pubblicamente ringraziato il numero 14 per quanto fatto in questi anni, il tridente di centrocampo formato da lui, Toni Kross e Luka Modric ha fatto le fortune di un club che non ha fatto altro che vincere nelle ultime dieci stagioni.

Il centrocampista brasiliano si è detto entusiasta per questa nuova avventura ammettendo di essere pronto a prendere in mano il centrocampo del Manchester United con la stessa voglia con cui è sempre sceso in campo con la maglia dei campioni d’Europa in carica.

Il Manchester United questa sera sarà impegnato in un match difficilissimo contro gli storici rivali del Liverpool che hanno urgenza di conquistare i tre punti dopo il piccolo passo falso fatto dal Manchester City contro il Newcastle United.

Tanta curiosità dunque di vedere Casemiro in Premier League, il brasiliano verrà presentato molto probabilmente nella giornata di mercoledì e già nel prossimi turno farà il suo esordio ufficiale con la maglia del Manchester United.

Ora Carlo Ancelotti dovrà essere bravo a valorizzare il giovane Tchouaméni, appena arrivato a Madrid ma con le ambizioni e le potenzialità per diventare uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale.