Sonno, svegliarsi sempre alla stessa ora ha un significato ben preciso: ecco quale

Sonno, svegliarsi sempre alla stessa ora non è una casualità come si pensa in genere. Piuttosto ha un significato ben preciso: ecco quale.

Svegliarsi sempre alla stessa ora, secondo quanto stabilito dalla medicina cinese, vuol dire che il corpo richiede qualcosa. Ma di cosa si tratta nello specifico? Pare sia dovuto ad un blocco di energia su una parte del corpo ben precisa. Scopriamo nei dettagli cosa significa svegliarsi sempre alla stessa ora e come incide sul nostro sonno.

I disturbi del sonno secondo la medicina cinese

La medicina cinese basa i disturbi del sonno sull’orologio biologico. Pare questo orologio metta in collegamento i gravi disturbi del sonno alla perdita di equilibrio dello Yin-Yang, dovuta al blocco di energia che avviene nel corpo.

Questa energia, che prende il nome di Qi, viene interrotta quando si verifica un problema di salute anche minimo. Stando all’orologio biologico della medicina cinese, sono necessarie due ore a ciascun organo del corpo per riprendere l’energia.

In caso questo non avvenga a causa di impedimenti, a trarne le conseguenze è il sonno, che a questo punto appare disturbato. Questo dettaglio è proprio la causa del risveglio dal sonno sempre alla stessa ora.

Sonno, all’ora di risveglio corrispondono determinati disturbi

Come detto prima, quando l’energia nel corpo subisce un blocco, vuol dire che subentrano dei problemi di salute. Di conseguenze, ci ritroviamo a svegliarci sempre alla stessa ora.

Proprio quest’ultimo particolare è importante da tenere in considerazione, in quanto ad una certa ora di risveglio dal sonno corrispondono determinati problemi di salute. Ecco di seguito una tabella che chiarisce quali sono i problemi scatenanti a seconda della fascia oraria in cui ti risvegli dal sonno:

Sonno: fascia oraria fra le 21 e le 23

Il risveglio in questa fascia oraria ha a che fare con il sistema endocrino. Questo vuol dire che probabilmente c’è qualche disturbo alla tiroide, alle ghiandole surrenali o in generale al metabolismo. Anche lo stress è causa del risveglio dal sonno in questa fascia oraria. Per alleviare i disturbi ricorrere a massaggi di rilassamento e alla meditazione.

Fascia oraria fra le 23 e l’1

Un blocco di energia in questa fascia oraria ha a che fare con la cistifellea. I disturbi possono essere causati da delusioni emotive, amarezza, bassa autostima, rancore verso gli altri.

Per quanto riguarda i sintomi fisici possono comparire calcoli biliari. Per alleviarli osservare un’alimentazione sana ed equilibrata ed evitare di fare troppa autocritica. Il relax è la parola d’ordine per ridurre i sintomi, quindi largo a passeggiate nella natura e agli hobby.

Fascia oraria fra l’1 e le 3

Il risveglio in questa fascia oraria è generalmente dovuto alla pulizia del corpo e se ti succede è possibile che hai un eccesso di tossine nel corpo. Per eliminare il disturbo è consigliabile mangiare sano, bere molta acqua e non alterarsi. Infatti, le emozioni negative non fanno bene al fegato.

Fascia oraria fra le 3 e le 5

Se il problema del risveglio dal sonno si manifesta in questa fascia oraria vuol dire che l’organo che ci sono disturbi ai polmoni.

I sintomi possono essere tosse, starnuti, naso chiuso, dovuti alla respirazione anomala. Un segnale da non sottovalutare è la presenza di muco, che rende faticoso il lavoro del sistema immunitario. Invece, dolore e tristezza possono essere responsabili dell’interruzione di energia ai polmoni.

Fascia oraria fra le 5 e le 7

I sintomi corrispondenti a questa fascia oraria sono quelli relativi all’intestino crasso. Questo organo svolge la funzione di evacuare dal corpo i rifiuti. Se il tuo problema diviene da questo organo i sintomi che accuserai sono solitamente aumento di peso, stitichezza, precoce invecchiamento. Per aiutare l’intestino fai stretching e bere acqua in abbondanza.

Come vedi, ad ogni ora corrispondono determinati disturbi, perciò anche tu adesso sai quali sono quelli che accusi, tenendo conto dell’ora in cui ti risvegli dal sonno.