Sonia Bruganelli, quanto vale la collana a ‘serpente’? Costa quanto un appartamento

Anche per questa edizione del GF Vip, Sonia Bruganelli è una delle opinioniste. Stavolta ha sconvolto con il suo costosissimo look. Vediamo perché.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di amare lusso ed eccessi e lo ha confermato anche stavolta.

Sonia Bruganelli al GF Vip

Sin dalla scorsa edizione del Grande Fratello, Sonia Bruganelli con le sue opinioni spesso contrastanti a quelle popolari, ha conquistato i telespettatori. Tanto che, Alfonso Signorini ha deciso di riconfermarla anche per questa edizione, iniziata lo scorso lunedì 19 settembre.

Se l’anno scorso al suo fianco c’era Adriana Volpe, con la quale si scontrava spesso, anche per voleri di copione, adesso c’è una più spumeggiante Orietta Berti.

Oltre alle sue opinioni, Sonia Bruganelli non è stata esente da gaffes, tanto che, nella scorsa edizione, è stata persino zittita in malo modo da Signorini. Inoltre, le è sempre piaciuto fare sfoggio dei suoi lussi. Una sorta di suo marchio di fabbrica dello scorso anno erano le scarpe con la suola rossa. Ogni puntata ne cambiava un paio proveniente dalla sua folta collezione che, in più di un’occasione, ha mostrato su Instagram.

La collana dal prezzo stellare

Per la prima puntata in prima serata del Gf Vip, Sonia Bruganelli ha scelto un look total black composto da un tubino paillettato e da un paio di scarpe dal tacco vertiginoso, come al solito. Il tubino del brand Atu costa 486 euro ed ha messo in evidenza il suo seno prosperoso con uno scollo a cuore. Le pump con la suola rossa erano naturalmente di Laboutin e costano sui 600 euro. Un look perfetto per fare la sua entrata sulle note di Survivor: l’opinionista sopravvissuta all’edizione precedente del Gf.

Il dettaglio che ha colpito più di tutto, però, è stato il suo collier a serpente. Si tratta di un girocollo di Bulgari che ha un costo davvero stellare e sicuramente non accessibile a tutti. Si tratta di un gioiello iconico che fa parte della collezione Serpenti. Il pezzo indossato dalla Bruganelli è sicuramente vintage poiché parte di una collezione non recente. A costituirlo diamanti, oro giallo e smalto nero.

Un gioiello che le è costato anche un simpatico siparietto con Signorini che le ha chiesto se il serpente parlasse.

Il costo? Quanto un appartamento! Impossibile stimarlo con certezza ma potrebbe essere non inferiore ai 200 mila euro. Del resto, ostentare il lusso è diventata la sua professione.