Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, che potrebbe diventare il primo “First Gentleman” dopo la vittoria alle elezioni di Fratelli d’Italia.

Carriera a Mediaset da giornalista, pare della figlia di Giorgia Meloni. Chi è Andrea Giambruno, compagno della vincitrice delle elezioni: la scheda completa.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: la leader di FdI intriga il gossip

Giorgia Meloni ha vinto, come ampiamente preannunciato, le elezioni di ieri 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia, nel mirino della pagine di cronaca e di politica del nostro Paese da anni ormai – anche all’estero – pare aver attirato l’attenzione adesso anche della cronaca rosa e del gossip.

Si, perché nonostante le sue teorie e i suoi ideali sul ruolo della famiglia – non estremiste forse quanto quelle di qualche collega del centro destra – la sua vita privata non è stata mai spiattellata a uso elettorale o propagandistico, rimanendo piuttosto riservata.

Molto riservata la neo vincitrice delle elezioni, così come il suo compagno, che non ha al momento alcun profilo social attivo.

Insomma, dopo la sbornia di ieri notte, Giorgia ha voluto ringraziare durante il suo discorso oltre a tutti gli elettori anche il suo compagno, e la sua bambina Ginevra, avuta dal suo fidanzato lo scorso 2016, durante la campagna elettorale per le elezioni a Sindaco di Roma. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni

E’ un volto noto della nostra tv, Andrea Giambruno, giornalista di punta spesso di Studio Aperto e altri show di casa Mediaset. E’ stato anche presentatore infatti del telegiornale di Canale 6, ossia Italia 1.

Adesso in molti, tra le colonne delle riviste e tra le pagine della cronaca rosa e del gossip, si stanno dilettando nel provare a conoscere meglio quello che potrebbe diventare di fatto il primo “First gentleman” della nostra storia.

Nonostante i due stiano insieme ormai da sette anni, non si è mai parlato concretamente di matrimonio. Una delle uscite più intime e dirette, è arrivato per Giorgia propio in queste ore, nella notte durante il suo discorso dopo la vittoria. “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre“.

Andrea Giambruno è nato nel 1981 a Milano, ha studiato al liceo scientifico di Monza ed è laureato in filosofia alla Cattolica di Milano.

E’ stato autore tv di diversi programmi Mediaset tra cui Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Sembrerebbe essere riservato, vista l’assenza dai social. La figlia, Ginevra, è nata nel 2016, e la coppia vive a Roma dopo che proprio Andrea si era trasferito da Milano per rimanere vicino alla Meloni.

Pare proprio, come raccontato da Giorgia Meloni, che Andrea Giambruno abbia però visioni e di ideali diverse dalle sue. Lo aveva raccontato la stessa leader di FdI, affermando: “Il mio compagno è di sinistra, discutiamo su temi etici, ma non la pensiamo alla stessa maniera“.

La prima conoscenza a Quinta Colonna, quando Giambruno, allora autore del programma, salvò la politica da una figuraccia in un dietro le quinte raccontato proprio dalla Meloni in una passata intervista a Chi. Fu Andrea a strapparle di mano una banana, con la quale la Meloni era rimasta in mano a pochi secondi dalla diretta.