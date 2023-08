Solo così fai risplendere in pochi minuti qualsiasi tipo di pavimentazione esterna

La tua pavimentazione esterna ha perso lucentezza e non sai cosa utilizzare? Di seguito troverai un metodo per farla risplendere subito.

Spesso per la pavimentazione esterna siamo portati ad utilizzare detersivi e altri prodotti chimici costosi ed aggressivi non ottenendo il risultato sperato. Invece, bastano pochi minuti per farli spendere di nuovo.

Pavimentazione esterna: come pulirla

Anche la pavimentazione esterna come quella interna dovrebbe essere pulita con una certa periodicità. Ciò garantirà non solo igiene ma anche lucentezza delle superfici che, a causa delle intemperie, dello sporco, potrebbe venire meno. Anzi può sporcarsi con molta più facilità rispetto a quella interna.

Una pulizia periodica, fatta come si deve, potrebbe assicurare anche alla pavimentazione esterna di durare a lungo nel tempo. La pavimentazione esterna può essere realizzata in diversi materiali. Ad esempio, in legno, in cemento, in pietra naturale, in cotto, in mattoni.

Di seguito vedremo qualche rimedio naturale per poter pulire il pavimento a seconda del materiale in cui essa è realizzata.

Come pulirla

Come abbiamo detto, la pulizia della pavimentazione esterna dipende molto dal tipo di materiale in cui essa è realizzata. In linea di massima, bisogna iniziare sempre con un colpo di scopa, al fine di rimuovere tutti i detriti, il fogliame e quant’altro. Soltanto sulla superficie sgombra si potrà poi procedere a lavare e pulire.

Per i pavimenti in cemento puoi utilizzare un detergente specifico per pavimenti in cemento o una miscela di acqua calda e detergente multiuso (va bene anche il sapone per i piatti). Applica la soluzione sul pavimento e strofinala con una spazzola o un pennello rigido per rimuovere le macchie o lo sporco ostinato. Sciacqua abbondantemente con acqua pulita.

Per piastrelle o mattoni puoi usare un getto d’acqua per bagnare il pavimento. Poi, applica un detergente per pavimenti esterni o un detergente multiuso diluito in acqua calda. Utilizza una scopa o una spazzola per strofinare le macchie o lo sporco ostinato. Infine, sciacqua abbondantemente con acqua pulita.

Se vi è del legno, questo dovrebbe essere pulito con un detergente specifico. In alternativa, puoi preparare una soluzione di acqua e sapone neutro per pulire il pavimento con un panno o una spazzola a setole morbide. Assicurati di non utilizzare una pressione eccessiva per evitare danni al legno. Sciacqua con acqua pulita e lascia asciugare completamente.

Acqua calda e sapone neutro sono la soluzione migliore per pulire anche cemento e pietra naturale. Si dovrà applicare la soluzione sul pavimento e strofinarla con una spazzola o un pennello rigido per rimuovere le macchie o lo sporco ostinato. Sciacqua abbondantemente con acqua pulita per evitare che restino dei residui di sapone.