Baby K annulla il resto delle date del suo tour dopo un incidente a Teramo

La cantante romana Baby K ha deciso di annullare tutte le date restanti del suo tour a causa dell’incidente a Teramo. In quell’occasione, era il 28 luglio, l’artista aveva riportato un trauma al seno, al punto di aver dovuto ricorrere al ricovero in ospedale, per colpa di una “carica” da parte di una fan.

È furiosa, Baby K, che sui social si è sfogata con i fan circa la cancellazione delle restanti date del suo tour estivo. Tutta colpa, come ha spiegato, di un trauma al seno subito durante la data del 28 luglio scorso a Teramo. A ferirla, probabilmente presa dal troppo entusiasmo, una signora, che l’ha “caricata” come ha spiegato la diretta interessata. Addio, quindi, alla possibilità per gli ammiratori di vedere dal vivo la cantante di Roma-Bangkok.

Annullate le date del tour estivo di Baby K: cos’è successo

“È con grande rammarico che siamo costretti ad annunciare la cancellazione di tutte le date estive di Baby K, alla luce del suo stato di salute in seguito ai fatti di Teramo. L’artista è molto dispiaciuta e non vede l’ora di poter tornare presto sul palco pe condividere la sua musica con tutti i suoi fan” si legge nel suo profilo ufficiale Instagram.

L’incidente che ha causato il ferimento della cantante è avvenuto venerdì scorso al Parco fluviale di Teramo, nel corso di un suo concerto lampo di 20 minuti. Poco fa, sempre sui social, Baby K è intervenuta, spiegando cosa è successo e come sta ora.

Uno sfogo, quello dell’artista, che non ha risparmiato la polizia che “è li proprio per mantenere e gestire l’ordine e invece ha fatto il contrario” e che avrebbe inoltre “aperto le transenne in un terreno dislivellato dove io continuavo a cadere. Si è creata una tale calca, avevo bambini alle ginocchia e continuavo a ripetere che qualcuno poteva farsi male”.

“Lì sono stata caricata da una donna, mi ha caricato in maniera così forte che ho subito un trauma al seno. Sono andata in ospedale. Sono nera: devo cancellare i prossimi show. Molti sono esteri e ho aspettato otto anni per fare questi show all’estero” ha quindi aggiunto con rabbia.

Baby K contro la mancanza di sicurezza ai concerti

“La mia non è una lamentela relativa al fare le foto. Amo i bambini, amo le persone che mi vogliono bene. Ma c’è una cosa che sta sfuggendo di mano: non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto e rischiare situazioni di follia e di grande pericolo per delle foto” ha poi proseguito, volendo chiarire come non sia contro selfie o cose del genere, ma a patto che ciò avvenga in una situazione di sicurezza.

“Non è possibile che questa cosa non interessi a nessuno tranne che a me. Che siano le forze dell’ordine a creare questo caos è inaccettabile” ha concluso infine Claudia Judith Nahum, questo il vero nome della cantante.

Baby K è diventata famosa nel 2015 grazie al singolo Roma-Bangkok, tormentone dell’estate 2015 e anche l’unico singolo ad aver ottenuto il disco di diamante per 500.000 copie vendute in Italia. Alla hit seguono altri pezzi di grande successo come Voglio ballare con te e Da zero a cento. Quest’anno era partito il suo Donna sulla Luna Live Tour.