Smartphone: il mercato è in crisi ma solo per i modelli meno costosi

Secondo una nuova indagine di Canalys Research, le vendite di smartphone di media fascia è calata nel mondo.

Le vendite di smartphone sono calate, secondo quanto afferma un nuovo report stilato da Canalys Research che ha mostrato un quadro ben preciso dello scenario che si è venuto a delineare tra aprile e giugno 2022. Un calo del 9% per quel che concerne gli acquisti degli smartphone di media fascia. Tengono testa, invece, sul mercato quelli di alta gamma.

Smartphone, calo delle vendite ma solo di quelli a basso costo

Sono, infatti, più appetibili quelli di alta gamma, dalle prestazioni elevate. Questo è il quadro che emerge in merito agli ultimi anni, considerando anche la pandemia di Coronavirus e le conseguenze ad esse connesse.

Tra aprile e giugno 2022, le vendite, sul piano globale, sono calate del 9% rispetto al medesimo periodo del 2021. Un evento che non fa parte di un calo fisiologico – come afferma la società – ma di un problema che ha radici già dal 2020.

Samsung è il primo produttore, che detiene il 21% delle vendite mondiali, seguito da Apple con il 17%, Xiaomi con il 14%, Oppo con il 10% e Vivo con il 9%.

Come si può notare, Huawei non è affatto menzionata ed è un dato molto importante, visto che – all’inizio del 2022 – aveva superato anche l’azienda di Cupertino e ora non compare nemmeno nella lista delle prime cinque della classifica.

L’iPhone è il dispositivo preferito dai consumatori

L’iPhone resta uno dei dispositivi più amati dai consumatori finali e ciò emerge perfettamente dall’analisi condotta da Canalys Research, in tutto il mondo e, in particolare, negli negli Stati Uniti, nel corso dei mesi del 2022 che già sono passati.

Secondo i dati recuperati, Apple dominerebbe la classifica occupando il primo posto con un totale di 18,5 milioni di iPhone venduti, seguita, poi, da Samsung con 9 milioni di smartphone Galaxy venduti e in terza posizione Motorola con soli 3,1 milioni di smartphone spediti.

In quarta posizione vediamo il produttore TCL con 1,8 milioni di smartphone venduti e Google chiude questa top 5 con 800.000 smartphone che hanno trovato un nuovo proprietario.

L’analista di Canalys Research, Chiew Le Xuan, afferma, inoltre, che la domanda di smartphone 5G nel sud-est asiatico si è arrestata e che si è registrato un calo sequenziale del 18% delle vendite globali dei dispositivi che supportano la tecnologia 5G.

E aggiunge che la presentazione del 5g nei paesi che si stanno ancora sviluppando, nel sud-est asiatico, non è stato dei migliori, anzi. Ha mostrato la sua inutilità per quel che concerne gli smartphone di media-bassa fascia, per i quali basta e avanza il 4G.