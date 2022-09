By

Dopo l’incursione nella villa in Florida di Donald Trump, sono stati ritrovati tra i documenti riservati anche informazioni sui progetti nucleari di un governo straniero. Ecco cosa dicono le ultime notizie da oltreoceano.

Il mese scorso nella casa in Florida dell’ex presidente degli USA Donald Trump sono stati ritrovati numerosi documenti riservati, detenuti illegalmente dall’imprenditore miliardario.

Ora, esce fuori che tra questi documenti ci sono anche informazioni molto importanti sulle capacità nucleari di un governo straniero. Ecco cosa è trapelato dalle ultime informazioni.

Sequestro a casa Trump: documenti sulla capacità nucleare di una nazione straniera

Sono più di 11.000 i documenti e le fotografie del governo trovate a casa di Donald Trump a Mar-a-Lago, dopo una perquisizione effettuata dall’FBI.

In particolare, secondo le ultime notizie trapelate in queste ore, un documento specifico descrive le difese militari di un governo straniero, non specificato, comprese le sue capacità nucleari.

Secondo un rapporto del Washington Post, non è stato identificato il governo in questione né se fosse ostile o amico degli Stati Uniti d’America.

Al momento, i rappresentanti di Donald Trump e il Dipartimento di Giustizia non hanno risposto a commenti in merito alla documentazione, ma la notizia sciocca il mondo intero.

Sono stati sequestrati dall’FBI numerosi documenti a casa dell’ex presidente degli Stati Uniti: documenti, fotografie tutte riferite al governo degli USA, documentazione che assolutamente non doveva trovarsi tra quelle mura.

Secondo il rapporto del Post, alcuni dei documenti sequestrati erano molto specifici su operazioni top secret statunitensi, che richiedevano autorizzazioni speciali oltre all’autorizzazione top secret.

Alcuni dei documenti sono totalmente off limits, tanto che anche alcuni dei più alti funzionari della sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden non hanno avuto l’autorizzazione per controllarli.

Le indagini su Donald Trump, cosa succederà?

Al momento, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Donald Trump, perché l’ex presidente ha rimosso documenti di alta importanza dalla Casa Bianca, dopo aver lasciato il suo incarico nel 2021.

Ovviamente, Trump e il suo team hanno negato di aver preso questa documentazione, dicendo che probabilmente è stata rimossa inavvertitamente dalla Casa Bianca.

Intanto, un giudice federale ha accettato la richiesta di Donald Trump di nominare un maestro speciale, che esaminerà i documenti sequestrati durante la perquisizione dell’FBI, Una mossa intelligente da parte dell’imprenditore, che probabilmente ritarderà le indagini penali del Dipartimento di Giustizia.

Non resta che aspettare gli sviluppi della vicenda, per capire le misure che saranno prese nei confronti di Donald Trump.