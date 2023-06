Smalto sullo schermo del cellulare, solo l’1% conosceva questo infallibile trucco

L’uso dello smalto sullo schermo del cellulare è un trucco infallibile che solo in pochi conoscevano, appena l’1%. Scopri anche tu a cosa serve e perché lo utilizzerai sempre sul tuo cellulare!

Quante volte hai messo il cellulare nella borsa senza cover, o magari in tasca senza protezione? In tutti i casi in cui il cellulare è senza cover è facile che si graffi e riporti segni di usura, tanto da sembrare vecchio e rovinato.

E’ un vero peccato, soprattutto se si tratta di uno smartphone costoso e di alto livello, che necessita di manutenzione per risultare sempre performante anche nell’aspetto estetico.

Non solo, se ti ritrovi con lo schermo del cellulare graffiato non potrai visualizzare al meglio i dati e questo ti darà sicuramente molto fastidio. Per fortuna c’è un rimedio per riparare i graffi nel tuo cellulare ed evitare che possano verificarsi altri danni.

Con questo rimedio potrai proteggere al meglio lo smartphone anche quando è sprovvisto di cover e per la fretta lo metti dove capita.

Stiamo parlando dello smalto trasparente per unghie, un prodotto straordinario che ti consentirà di ottenere grandi soddisfazione e soprattutto proteggerà dai graffi il tuo cellulare. Vediamo come usarlo per mantenere impeccabile a lungo il tuo prezioso dispositivo.

Come usare lo smalto per riparare i graffi

Lo smalto trasparente protettivo per unghie è il prodotto perfetto per riparare i graffi sullo schermo del cellulare. La miscela dello smalto agisce come protezione e consente anche di riempire i graffi più profondi. Una volta asciutti, i graffi saranno integrati allo schermo ma non risulteranno invasivi. Ecco come applicare lo smalto sullo schermo dello smartphone:

Agitare la boccetta dello smalto trasparente;

Aprire e spennellare lo schermo;

Fare attenzione a non applicare troppo prodotto;

Ripassare su tutti gli angoli con cura.

Terminata l’operazione, lasciare asciugare lo smalto, fase che richiederà qualche minuto. Dopo l’asciugatura sarà possibile passare la mano sullo schermo senza avvertire alcuna differenza, infatti, la superficie sarà completamente liscia.

Applicato su tutto lo schermo, lo smalto garantire un livello ulteriore di protezione e apparirà sempre come se fosse nuovo. Nel caso volessi rimuovere lo smalto, sarà sufficiente passare un dischetto di cotone imbevuto di acetone e andrà subito via.

Altre soluzioni per coprire i graffi sullo schermo del cellulare

Oltre allo smalto trasparente per unghie, esistono altri trucchi per coprire i graffi sullo schermo del cellulare e farlo tornare come nuovo.

Olio vegetale commestibile – ottimo per coprire i graffi sullo schermo del telefonino, l’olio vegetale è un prodotto naturale, perfetto per riempire anche quelli più accentuati. Puoi strofinare un po’ di olio con un morbido panno, eseguendo dei movimenti circolari sull’area danneggiata, poi toglierlo con un panno asciutto, facendo attenzione a non lasciare residui di grasso sullo schermo.

– ottimo per coprire i graffi sullo schermo del telefonino, l’olio vegetale è un prodotto naturale, perfetto per riempire anche quelli più accentuati. Puoi strofinare un po’ di olio con un morbido panno, eseguendo dei movimenti circolari sull’area danneggiata, poi toglierlo con un panno asciutto, facendo attenzione a non lasciare residui di grasso sullo schermo. Dentifricio – applica un po’ di dentifricio nella zona graffiata dello schermo, eseguendo sempre dei movimenti circolari. Anche se sono un po’ profondi, il miglioramento sarà notevole.

Anche il bicarbonato di sodio e il borotalco sono due ingredienti che puoi usare per riparare i graffi sul cellulare, effettuando dei cerchi con delicatezza. Anche se non andranno via del tutto, i segni si ridurranno e l’aspetto dello schermo sarà migliore. Tuttavia, se non intendi ricorrere a questi metodi, devi prevedere delle soluzioni per evitare di graffiare lo schermo del cellulare e rovinarlo.

Come prevenire i graffi sul cellulare

Prevenire i graffi sul cellulare è semplice, basta ricorrere ad una protezione. L’uso della cover serve proprio a questo ed è stata progettata per assicurare una perfetta protezione allo schermo. Si tratta di una sottile plastica adesiva che viene applicata sullo schermo del telefono, che assicura una adeguata protezione da urti e graffi. Se lo schermo si è danneggiato, allora non ti resta che ricorrere alle soluzioni indicate prima.