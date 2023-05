Slitta di un’ora per pioggia la finale tra Rune e Medvedev

Ancora un rinvio per la finale degli Internazionali di Roma tra Rune e Medvedev, causa pioggia. L’incontro riparte con un’ora di ritardo dopo che i teloni erano stati posti sul campo centrale del Foro Italico.

L’orario dell’inizio dell’incontro era stato fissato per le 16:30, ma causa pioggia la finale tra Medvedev e Rune è stata spostata adesso di un’altra ora. I tennisti hanno ripreso il gioco ale 17:30, dopo il violento acquazzone abbattutosi sul Foro Italico. Medvedev conduce per 1 set a 0, dopo il primo break del match.

Roma, Medvedev-Rune rinviata di un’ora: i tennisti hanno ripreso a giocare

Non da tregua la pioggia in quel di Roma. Un Open, quello della Capitale, caratterizzato da tantissime interruzioni che non ha risparmiato nemmeno la finale tra Rune e Medvedev. Inizialmente l’inizio era stato fissato per le 16:30, poi il maltempo ha spinto gli organizzatori a far slittare la prima palla. Si parte dunque alle 17:30 (circa) con i due tennisti che da allora sono andati avanti senza alcuna interruzione.

I teli sul campo del Centrale del Foro Italico sono stati spiegati, e il primo set si è concluso in favore del russo Medvedev. Dopo circa cinque minuti di riscaldamento i due atleti hanno lasciato dunque gli spogliatoi, come documentato dalla pagina ufficiale degli Internazionali.

Una gara molto equilibrata, con il numero tre al mondo che è riuscito a portarsi avanti grazie al break effettuato sul punteggio di 6-5. La vittoria del set per il russo arriva in 45 minuti, mentre Rune è riuscito a breakare il primo set. La gara si promette avvincente tra i due campioni, e anche molto equilibrata.

Le previsioni del tempo, secondo quanto si apprende, dovrebbero reggere fino al termine della gara. Non sono previste infatti forti perturbazioni nella zona di Roma interessata, per le prossime ore.

Tanti vip al Foro Italico: presente anche José Mourinho

Una finale attesissima, con tanti vip che hanno raggiunto gli spalti per l’evento. Tra di loro anche l’allenatore della Roma, Josè Mourinho con altri componenti del club giallorosso, ospiti del torneo. Presente ovviamente anche il sindaco di Roma. Al fianco di Roberto Gualtieri c’è anche l’assessore comunale Alessandro Onorato, così come il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli e l’ex campione di tennis Boris Becker.

Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci completano la tribuna d’onore della politica, insieme al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.