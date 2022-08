Sky e Dazn: c’è l’accordo ufficiale!

L’intesa tra Sky e Dazn si traduce in un accordo che farà felici tutti gli appassionati di sport, dall’8 di agosto.

L’accordo raggiunto tra la piattaforma di televisione Sky e il servizio di streaming Dazn, apre la possibilità di aderire ad una nuova offerta, per la gioia degli amanti del pallone (e dello sport in generale), che verrà attivata a partire dell’8 di agosto.

Sky e Dazn, cosa prevede l’accordo ufficiale?

È un accordo raggiunto da poche ore, dopo una lunga trattativa delle parti implicate è un lavoro diplomatico nato dalla fine del rapporto di esclusiva di Dazn con Tim. La fine di quella intesa ha consentito a Dazn cercare altri partner e di firmare l’accordo con Sky, intenzionata a recuperare la fetta di mercato persa l’anno scorso. Finalmente l’annuncio dell’arrivo sulla piattaforma dall’8 di agosto.

A partire dal lunedì, quindi, sarà possibile accedere da Sky al canale “Zona Dazn”. Questo permetterà utilizzare il decoder di Sky per accedere a una selezione di contenuti sportivi e alle partite di calcio della serie A. L’annuncio prevede l’arrivo sulla piattaforma “Sky Q” dell’app di Dazn.

Palla al centro per l’inizio del campionato

Cosa cambia con questo accordo ufficiale? L’importante notizia, soprattutto per gli appassionati di calcio, arriva a pochissimi giorni dell’inizio della prima giornata di campionato, il 13 di agosto. L’accordo permetterá vedere le sette partite di Serie A trasmesse da Dazn e le altre tre partite in esclusiva trasmesse da Sky.

L’accesso da un unica piattaforma attraverso il decoder agevolerà gli utenti per differenti ragioni. Per esempio, sarà necessario un solo telecomando per accedere ai contenuti o, in alternativa, attraverso la app di Sky anche con il comando vocale. E la connessione satellitare garantirà la fluidità del segnale. Questo risolverà i problemi generati dalla connessione internet che irrita i molti utenti che subiscono interruzioni delle trasmissioni, a causa di una velocità mediocre dello streaming attraverso il web.

L’accesso dalla piattaforma di Sky al canale “Zona Dazn”, sarà possibile sintonizzandosi sul canale 214 del televisore. Il vantaggio di Dazn è che i propri abbonati avranno un accesso aggiuntivo tramite Sky.

Realmente, per poter accedere alla totalità dei contenuti del campionato italiano di Serie A, gli utenti dovranno pagare due abbonamenti, quello di Sky, il cui piano tarifarrio resterebbe invariato per il momento e, l’abbonamento Dazn. Ovviamente i prezzi variano secondo le opzioni di contenuti scelti.

