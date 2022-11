Silvia Toffanin, qual è il suo titolo di studio? Ecco in cosa si è laureata

E’ uno dei volti femminili più amati della televisione italiana quello di Silvia Toffanin. Sai qual è il suo titolo di studio? Scopriamolo insieme.

E’ la compagna di Piersilvio Berlusconi da cui ha avuto due figli e oggi è al timone di Verissimo.

Chi è Silvia Toffanin

Sin dal 2006, Silvia Toffanin è la conduttrice del programma televisivo attualmente in onda su Canale 5 il sabato e la domenica pomeriggio, con un grande successo di ascolti. Durante lo show, la conduttrice ha diversi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Nell’intervistarli, Silvia Toffanin sembra essere molto empatica e, con i suoi modi di fare, ha conquistato il pubblico che ha imparato ad amarla.

Non tutti sanno che i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo vennero mossi dalla conduttrice su Rai 1, nel 1997, in occasione delle finali del concorso di Miss Italia. La televisione, però, arrivò nel 2001: Silvia Toffanin sbarcò su Canale 5 a Passaparola. Fece seguito Non solo Moda del 2002 che condusse per ben sette edizioni.

Dal 2004 al 2006, poi, ha lavorato come giornalista di moda in una rubrica insita in Verissimo, la trasmissione che prima di lei veniva condotta da Paola Perego. Nella sua carriera c’è stata anche una piccola parentesi alla conduzione di Striscia La Notizia, insieme ad Ezio Greggio.

Silvia Toffanin oltre ad essere famosa per il suo ruolo di conduttrice televisiva, fa molto parlare di se anche per la sua relazione con Pier Silvio Berlusconi. Alcuni, infatti, attribuiscono a questo legame la sua carriera televisiva. Da lui ha avuto due figli: Lorenzo Mattia di 12 anni e Sofia Valentina di 7 anni. Benché la loro relazione duri da tantissimi anni, i due non sono mai convolati a nozze o, per lo meno, non pubblicamente.

Qual è il suo titolo di studio

Silvia Toffanin ha conseguito la laurea nel 2007. Benché il lavoro l’abbia portata ad essere conduttrice e giornalista, Silvia Toffanin ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita all’Università Cattolica del Sacro Cuore. La sua tesi aveva come oggetto i telefilm americani per adolescenti. Il suo relatore era Aldo Grasso.

Una laurea che è stata la conclusione naturale del suo percorso di studi iniziato alle superiori. La donna, infatti, ha frequentato il Liceo Linguistico. Da adolescente fu notata da un fotografo che la convinse a fare qualche scatto fotografico. Nonostante il padre geloso, che la controllava soprattutto nelle uscite, riuscì a posare indossando alcune tute da sci. Per sbarcare il lunario faceva la cameriera e l’addetta alle pulizie.

Oltre al titolo accademico, sin dal 2004 la conduttrice è iscritta all’albo dei Giornalisti Professionisti. Un titolo che, insieme alle sue doti, le ha consentito un’intelligente presenza sui canali Mediaset e di poter svolgere il suo lavoro con grande professionalità.