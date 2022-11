Mickey Kuhn: è morto l’ultimo attore del cast di Via col Vento

Con Mickey Kuhn è venuto a mancare l’ultimo attore del fantastico e amatissimo cast del film Via col vento. Mickey era il bambino prodigio che nell’amatissimo film del 1939 interpretò il figlio di Melania Hamilton e Ashley Williams. Stiamo proprio parlando di Beau Wilkes, uno dei più giovani sul set. Mickey Kuhn si è spento tra le mura di una casa di riposo in Florida all’età di 90 anni.

Mickey Kuhn iniziò la sua carriera da attore da giovanissimo e nel 1939 entrò nel cast di uno dei film più famosi di tutti i tempi Via col vento, che ancora oggi rimane un’opera d’arte. Mickey Kuhn era il più giovane e ultimo in vita dell’intero cast e con lui si conclude un’era. La sua è stata di certo una vita piena e si è spento 90 anni in Florida, all’interno di una casa di riposo.

I suoi primi passi sul set

Il suo nome all’anagrafe era Theodore Matthew Michael Kuhn Jr. ed era nato il 21 settembre 1932 a Waukegan, in Illinois. Da piccolissimo si trasferì con la famiglia a Los Angeles, in quanto il padre lavorava come tagliatore di legna. A soli 2 anni apparsi sugli schermi, nei panni di un bambino adottato nel film “Il primo amore” con Janet Gaynor del 1934. Da qui iniziarono i tanti provini che lo portarono poi sul set di “Via col vento”.

Il tutto è iniziato da un cast, nel quale era stato preferito ad una bambina per interpretare il bambino protagonista del film “Il primo amore”. In un’intervista di qualche tempo fa Kuhn, avrebbe affermato di non ricordare molto di quel casting, ma ricordava la gioia sul volto della madre.

L’ha ricordata spesso durante l’intervista, soprattutto in uno dei giorni più importanti per la sua carriera. A quanto pare per il posto di Beau Wilkes erano stati chiamati più di 80 bambini, e per il piccolo Kuhn di soli 6 anni, l’attesa era troppa. La madre cercò di convincerlo a restare e solo per questo motivo oggi è ricordato per quello che era: un fantastico attore.

I retroscena di Via col vento

Per tutti gli anni a venire Kuhn ha sempre custodito gelosamente i ricordi dei giorni trascorsi sul set del famoso capolavoro cinematografico Via col vento. L’attore in seguito avrebbe raccontato gli errori registrati sulla scena, che spesso portavano gioia e serenità sul set.

Ho sempre parlato di quel periodo con il sorriso stampato sulla bocca, perché certamente è stato un momento meraviglioso della sua gioventù. Domenica scorsa ci ha lasciato, concludendo così un’era. Kuhn è morto all’età di 90 anni, all’interno di una casa di riposo situata in Florida. A quanto riportato, l’attore non stava bene già da diverso tempo e lentamente si è spento.