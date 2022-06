Silvia Toffanin, 40 anni? Altro che, in bikini ne dimostra 20: corpo pazzesco | FOTO

By

Silvia Toffanin una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha conquistato il pubblico con il suo talento e bellezza, l’avete mai vista in bikini? E’ un vero splendore, ha un fisico da far girare la testa: vediamola.

Silvia Toffanin, ormai volto storico di Canale Cinque, che con la sua storica trasmissione Verissimo ottiene ogni volta un successo assurdo. Impossibile non rimanere incantati dalla sua bellezza, ma l’avete mai vista in costume da bagno? Ha un fisico assurdo, il suo corpo fa invidia alle 15enni: vediamola.

Silvia Toffanin, che corpo da urlo | FOTO

Senza dubbio, Silvia Toffanin è uno dei volti storici del piccolo schermo. Oltre ad essere talentuosissima, è anche una donna bellissima, infatti, spesso lascia il pubblico in visibilio con la sua incredibile bellezza.

Ma come la maggior parte dei personaggi della televisione, anche la conduttrice di Verissimo si è lasciata andare a qualche intervento di chirurgia estetica, infatti, dalle immagini del passato possiamo notare che ha deciso di ritoccare le labbra ma si è rifatta anche i denti.

Il cambiamento è evidente, ma lei non ha mai smentito e nemmeno confermato nulla riguardo a questo argomento. Se sul suo bellissimo viso ha deciso di modificare qualcosina, sul fisico non possiamo dirle proprio niente.

Ha un corpo pazzesco, tutto merito di madre natura. L’avete mai vista in bikini? Ogni volta che arriva l’estate, Silvia Toffanin lascia tutti a bocca aperta: vediamola in costume da bagno, rimarrete a bocca aperta.

Silvia Toffanin in bikini: le sue curve fanno girare la testa | FOTO

Con il passare del tempo il suo volto è molto cambiato, ma il suo corpo è rimasto sempre lo stesso. L’estate sta arrivando e sicuramente tra poco per la gioia di moltissimi fan, Silvia Toffanin sfoggerà il suo fisico da urlo.

Molto spesso quando si trova in vacanza con la sua famiglia, i paparazzi non perdono mai un attimo per scattarle qualche foto da urlo, infatti, dagli avvistamenti del passato, possiamo notare il corpo scultoreo della conduttrice di Verissimo.

Lei ne ha di bellezza da vendere, ma rimane comunque una persona molto riservata, addirittura non possiede nemmeno un profilo Instagram, proprio per questo, sono i paparazzi a fotografarla quando meno se lo aspetta.

Con la sua eleganza e fisicità ha conquistato il pubblico dai tempi di Passaparola, quando faceva la letterina. Oggi i telespettatori l’ammirano per la sua conduzione nella storica trasmissione di Canale 5, Verissimo. Vederla è sempre un piacere per gli occhi, impossibile non amarla.