“Siamo tutti con te”, l’insuperabile addio in casa Casiraghi: Charlotte a pezzi

Charlotte Casiraghi a pezzi. L’insuperabile lutto per lei e la sua famiglia è un dolore che si rinnova giorno dopo giorno. Tutti esprimono la sua vicinanza alla famosa famiglia reale.

Giornate di dolore, queste, per la famiglia Casiraghi. Charlotte ha il cuore spezzato. La sofferenza e il lutto sono insuperabili.

Lutto in casa Casiraghi

La famiglia Casiraghi è tra le più famose del mondo. I membri che portano questo cognome sono tra i più importanti esponenti della dinastia dei Grimaldi che vede come suo capostipite Alberto di Monaco, reggente del famoso Principato.

La famiglia Casiraghi, più nel dettaglio, è costituita però da Carolina di Monaco, da Charlotte e i suoi fratelli Pierre e Andrea. I tre giovani eredi sono nati dal matrimonio di mamma Carolina, sorella di Alberto II, e papà Stefano Casiraghi, venuto a mancare in una drammatica circostanza.

Il lutto si rinnova, oggi, per i tre giovani rampolli e per la sorella del sovrano monegasco. Un dramma senza fine travolge la famiglia reale più famosa del mondo. Tutti sono vicini a Charlotte e alla sua famiglia.

Charlotte col cuore devastato

Il 3 ottobre 1990 veniva a mancare, a seguito di un tragico incidente, Stefano Casiraghi, papà di Charlotte, Pierre e Andrea, secondo marito di Carolina di Monaco. La sorella di Alberto II e l’italiano, famoso pilota e imprenditore, convolarono a nozze nel 1983.

Lui conquistò la fiducia non soltanto dell’ex sovrano Ranieri III di Monaco ma soprattutto di tutta la famiglia Grimaldi e dei sudditi del Principato. Stefano e Carolina hanno vissuto davvero un amore magico, come quello che si legge nelle storie d’infanzia.

Lui per lei, la bella principessa, aveva rinunciato a tutto, anche a Giuseppa Macheda, figlia di un esponente della Milano bene con la quale doveva convolare a nozze. Al tempo invece, Carolina di Monaco intratteneva una relazione amorosa con il figlio di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini ovvero Robertino Rossellini.

I due si sono innamorati in una calda estate nel 1983, durante una crociera sul Mediterraneo organizzata da un amico di entrambi, tale Francesco Caltagirone. Fu amore a prima vista. Stefano e Carolina lasciarono i rispettivi partners e si rifugiarono per qualche tempo all’Isola di Cavallo, una proprietà dei Grimaldi dove la principessa ha una casa.

Proprio lì è sbocciato poi il loro amore che nel giro di qualche mese diventerà pubblico e noto alla stampa nazionale e internazionale.

Affetto e cordoglio per la Casiraghi

Hanno avuto un matrimonio felice, Carolina e Stefano, che è durato però purtroppo pochissimo. Il 3 ottobre 1990 durante il campionato del mondo offshore che si tenne a Monte Carlo, l’italiano si schiantò contro un’onda perdendo il controllo del catamarano Pinot e perdendo la vita. Non ci fu nulla da fare per lui.

Le immagini del funerale di Casiraghi che fecero il giro del mondo, riguardate oggi, fanno ancora lo stesso effetto di tanti anni fa, sono davvero devastanti. Il 3 ottobre 2022, il dolore per la famiglia Casiraghi si è rinnovato, soprattutto per Charlotte che con il suo adorato papà aveva un rapporto straordinario.

Sebbene quando Stefano perse la vita, principessina era poco più di una bambina, non ha mai dimenticato l’amore con cui il papà l’ha cresciuta. Per lei, parlarne oggi, fa ancora un certo effetto, è una ferita che non è mai guarita e che ogni anno, ogni di maledetto 3 ottobre si riapre e fa male più che mai.

Charlotte è amatissima in tutto il mondo, non soltanto dai sudditi del Principato ma anche in Italia e proprio in occasione dell’anniversario di morte di Stefano Casiraghi, diverse persone si sono ricordate della dolorosa scomparsa del suo papà e in tanti hanno espresso tweet e post di cordoglio per lei.