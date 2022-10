Casillas ha fatto coming out: “Sono gay, rispettatemi” (ma era uno scherzo)

Semplice e diretto. Con un tweet, l’ex portiere della Spagna campione del mondo del 2010 ed ex numero uno del Real Madrid, Iker Casillas, ha fatto coming out. “Sono gay, rispettatemi”, ha scritto l’ex numero uno della Roja.

Ma il tweet potrebbe essere anche uno scherzo di Casillas, considerato che tra i commenti ce n’è uno di Carles Puyol, suo ex compagno in Nazionale. “È tempo di raccontare la nostra storia, Iker“, ha risposto, infatti, l’ex difensore del Barcellona. Da As, poi, hanno raccontato come il coming out non fosse altro che un tentativo per mettere a tacere i numerosi pettegolezzi su di lui. E il portiere, dopo il polverone, ha anche cancellato il post.

Iker Casillas è stato uno dei portieri più forti della sua generazione, non c’è ombra di dubbio. Tra Nazionale e squadre di club, infatti, l’ex numero uno spagnolo, ha vinto un Mondiale, due Europei con la Roja, cinque Lighe, tre Champions League con la maglia del Real Madrid, tra le altre cose. Ma oggi non è per questioni di campo che farà parlare di sé.

Con un post sui social, infatti, ha fatto coming out, o per lo meno così sembrava. “Spero che mi rispettiate, sono gay“, ha scritto su Twitter, in un post che ha già ricevuto migliaia di commenti e like. Anche quello del suo ex compagno di Nazionale ed ex difensore del Barcellona Carles Puyol. “È tempo di raccontare la nostra storia, Iker“, ha risposto a Casillas.

Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Es el momento de contar lo nuestro, Iker ❤️😘 — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

Perché, come hanno raccontato da As, quotidiano sportivo spagnolo, il tweet dell’ex campione del mondo, che proprio dopo la vittoria della sua Spagna aveva ufficializzato la storia d’amore con la giornalista Sara Carbonero baciandola in diretta televisiva, sarebbe un modo per rispondere ai rumors di una relazione con l’attrice Alejandra Onieva , ex cognata di Tamara Falcó. Un modo piuttosto singolare per mettere a tacere i gossip, diciamo. E infatti Casillas è stato anche costretto a cancellare il messaggio considerata la valanga di messaggi che gli sono arrivati.