Si tuffa nelle acque gelide del lago di Como, 13enne in gravissime condizioni

L’adolescente, di origini magrebine, ma residente a Cinisello Balsamo, è stato ripescato a 10 metri di profondità. Al momento è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Insieme a lui si è tuffato anche un amico che è riuscito a riemergere immediatamente.

In gravi condizioni il 13enne finito nel lago di Como

È ancora ricoverato in gravissime condizioni il 13enne di Cinisello Balsamo (Milano) finito nelle acque del lago di Como nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 novembre. Non è chiaro se l’adolescente sia finito in acqua o si sia volontariamente tuffato. Quel che è certo è che aveva indosso il costume da bagno. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo dopo un’ora di ricerche, a circa 10 metri di profondità. Al momento è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lecco.

Il 13enne era con altri quattro amici. Avevano preso il treno, senza dire nulla ai genitori, approfittando dello sciopero del personale scolastico. Quando sono arrivati sul pontile galleggiante che sovrasta il lago di Como, due di loro hanno deciso di tuffarsi (o forse sono caduti in acqua, saranno le indagini a chiarirlo) ma l’impatto con le acque gelide ha bloccato il 13enne, mentre l’amico è riuscito subito a riemergere. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto i quattro adolescenti sbracciarsi per chiedere aiuto.