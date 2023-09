Si stava congedando dal cane, ma qualcosa di imprevedibile accade un secondo dopo

By

Un bambino si stava congedando dal suo cane prima di lasciarlo per sempre, ma la reazione dell’animale ha lasciato tutti senza parole.

Che i cani abbiano dei sentimenti e siano spesso molto bravi a farcelo capire non è una novità. A volte, comunque, si rimane davvero senza parole davanti alle prove della profondità d’animo che si nasconde nei nostri amici pelosi. Gli esempi sono davvero tanti, e tra questi c’è la storia di Terry, un bambino che stava salutando il suo cane prima di lasciarlo andare per sempre. La reazione del suo animaletto, però, ha prodotto una svolta inaspettata.

Il trasferimento e la dura decisione

Tutto ha avuto inizio quando i genitori di Terry, un ragazzino, hanno deciso di trasferirsi in un altro paese per motivi di lavoro. La famiglia possedeva un cane, Robb, il quale era cresciuto con loro, specialmente con il piccolo Terry, portando in casa gioia e amore.

Marito e moglie avevano considerato l’idea di portare il cagnolino con sé nel viaggio, ma si erano subito resi conto che la sua presenza avrebbe complicato di molto le cose, sia dal punto di vista economico che logistico. E così, avevano deciso di affidarlo ad un rifugio per cani, dicendogli addio per sempre.

I due, comunque, non avevano ancora avuto il coraggio di comunicare la loro decisione a Terry, il quale era ovviamente legatissimo a Robb. Proprio per questo, i suoi genitori sapevano che quella notizia sarebbe stata un duro colpo per lui, e temevano di fargli del male.

Un giorno, comunque, arrivò il momento di parlare con Terry, dato che la data fissata per la partenza si avvicinava. Quando i genitori comunicarono al ragazzino non solo che si sarebbero trasferiti in un altro paese, ma che avrebbero dovuto lasciare indietro Robb dicendogli addio, Terry scoppiò in lacrime.

Non poteva credere a quello che stava succedendo, né accettarlo, e andò subito a chiudersi in camera sua, triste e disperato. I genitori erano affranti per la sua reazione, e con il passare dei giorni cercarono di parlare a lungo con Terry perché si abituasse all’idea della partenza e accettasse di dover salutare Robb.

Si stava congedando dal cane, la sua reazione è incredibile

Alla fine, il giorno della partenza arrivò prima di quanto pensassero. Terry aveva ormai accettato, almeno in parte, la decisione dei genitori, anche se in lui viveva sempre la speranza che potessero cambiare idea. Caricati i bagagli in auto, era arrivato il momento di salutare Robb prima di portarlo al rifugio.

Terry gli si avvicinò e gli sussurrò dolci parole all’orecchio, e il cane lo guardava con occhi tristi, come se fosse consapevole di quello che stava accadendo. Mentre si stava congedando dal cane, come ultimo gesto d’affetto Terry abbracciò Robb, ma la sua reazione a quel punto lasciò tutti senza parole.

Proprio come farebbe un umano, il cane alzò le braccia anteriori per appoggiarle sul corpo di Terry, dopodiché mise il muso dietro il suo orecchio: lo stava abbracciando!

I genitori di Terry non potevano credere ai loro occhi, e neanche il ragazzino, tanto che in un ultimo disperato tentativo di cambiare le cose chiese ai suoi genitori di portare il cane con loro, e non abbandonarlo. Incredibilmente, quella reazione spontanea e affettuosa del cane toccò il cuore dei genitori di Terry, che si ricordarono di tutti i bei momenti che quel piccolo animale peloso gli aveva regalato.

Così, con immensa gioia di Terry, decisero che Robb sarebbe partito insieme a tutta la famiglia. Storie come queste dimostrano quanto sia grande il cuore dei nostri cagnolini, più di quanto pensiamo. I nostri amici pelosi continuano a volerci bene persino quando non ci siamo più, come è accaduto ad un cagnolino che visitava sempre una chiesa cercando la sua padrona.

E come i genitori di Terry, quando ci rendiamo conto di avere davanti qualcuno che ha dei sentimenti e ci ama sinceramente, pensiamoci due volte prima di fare qualcosa che potrebbe ferirlo.