Girovagava in canoa, fino a quando qualcosa esce improvvisamente fuori dall’acqua

Siamo abituati a leggere storie di scoperte incredibili che avvengono di solito sui fondali marini, nelle profondità delle acque di fiumi, mari od oceani.

Tesori sepolti per secoli che vengono restituiti alla terra e che diventano oggetto di studi e ricerche o sempre più spesso, cimeli preziosi da esporre in musei affinché tutti possano ammirarli.

Altre volte però l’acqua non restituisce tesori ma regala spettacoli incredibili o talvolta spaventosi. Avete mai sentito parlare del mostro Nahuelito? Una creatura marina che abita le acque argentine e che si mostrerebbe ai più fortunati soprattutto nelle notti di luna piena.

E del mostro di Loch Ness? Figura mitologica ma secondo alcune testimonianze fotografiche presenza sempre più reale del lago scozzese più famoso al mondo. Oggi vogliamo raccontarvi invece dell’avventura vissuta da un giovane sportivo che, mentre girovagava in canoa, fa una curiosa scoperta. Ecco cosa sbuca fuori dall’acqua all’improvviso.

Qualcosa spunta fuori dall’acqua improvvisamente: ecco cosa riprende un ragazzo

Mentre si trova in canoa, un ragazzo resta senza parole: dalla sua piccola imbarcazione avvista qualcosa di incredibile. Inizialmente non capisce bene cos’è. Una strana figura si avvicina però sempre di più a lui: è un’orca!

Ecco il filmato girato dal giovane:

Come si può vedere dal video, questo enorme mammifero marino si avvicina alla canoa come se volesse salutare il suo ospite. Lo spettacolo che regala è davvero incredibile.

Il ragazzo ha voluto condividere le immagini da lui riprese sia su YouTube che sui social. Il video è diventato virale in poche ore. Perché però sorprende così tanto la presenza in un lago canadese di questa orca?

La risposta è molto semplice: questo mammifero, secondo i zoologi, rischia l’estinzione. Secondo alcune stime per nulla incoraggianti, ad oggi sono poco meno di 50 mila gli esemplari di orche che popolano le nostre acque.

Questo numero è destinato però a ridursi sempre di più. Tutta colpa della caccia, della pesca intensiva ma soprattutto dei cambiamenti climatici che stanno uccidendo questa specie che tra meno di un ventennio potrebbe scomparire per sempre.

Proprio come gli squali e alcune specie di meduse. Questi animali, per quanta paura e timore possono incutere, sono in realtà fondamentali per la catena vitale del mondo marino e la loro estinzione rappresenta un pericolo per questo tipo di ecosistema.

Ma cosa sappiamo delle orche? Si tratta di enormi mammiferi marini che vivono cacciando calamari, pesci piccoli ma anche uccelli marini e addirittura foche. Non amano cibarsi solo di altri animali marini le orche che, in taluni casi, rappresentano un pericolo anche per l’uomo.

Soprattutto in America, si registrano spesso attacchi da parte di orche definite “assassine”. Fortunatamente la protagonista del nostro video sembra davvero buona, anzi, così tranquilla da aver strappato un sorriso a chi ha guardato questo filmato.