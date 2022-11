Si schianta con l’auto mentre va a lavoro, addio a Monica Di Bernardo: regalava sorrisi ai bambini malati

Monica Di Bernardo, morta a causa di un incidente stradale: era una maestra e regalava ai bambini malati o con disabilità sorrisi vestita da clown.

È deceduta in seguito ad un incidente stradale sulla Statale Picente che conduceva Monica Di Bernardo dall’Aquila a Pizzoli ogni mattina.

Monica era una maestra ma anche un’attrice, un pagliaccio che portava ai bambini ricoverati solo sorrisi.

Le persone che la conoscevano la descrivono come una persona con un grande cuore ed una bellissima risata contagiosa che riusciva a far breccia nel cuore di ogni persona che incontrava.

L’incidente trasformatosi in tragedia

Monica Di Bernardo, 42enne famosa per donare un sorriso ai bambini malati travestita da clown, ha lasciato il marito e i suo due piccoli bambini in un incidente stradale.

L’Aquila è in lutto per Monica, che viveva tra Tempera e Silvi Marina ma era originaria di Atri.

Vittima di un incidente stradale mortale avvenuto il 23 novembre 2022 alle 7:30 circa nel mentre che si recala a scuola sulla Statale Vicente.

Strada che quotidianamente portava la donna da L’Aquila fino a Pizzoli.

L’incidente è stato molto violento, lo scontro verificatosi contro un’altra auto che procedeva nel senso opposto a quello della donna si è verificato non molto lontano da una stazione di servizio.

La giovane donna che stava alla guida dell’altra auto è rimasta ferita ma non gravemente.

La ragazza 23enne pare sia stata iscritta al registro degli indagati causa omicidio stradale.

L’autopsia sul corpo della donna verrà eseguita a breve.

Ci sarà un’inchiesta che molto probabilmente vedrà un consulente del sostituto procuratore della Repubblica scendere in campo.

Parliamo di Marco Maria Cellini titolare del fascicolo.

L’inchiesta verrà portata avanti sia dai colleghi della Campagna sia dai carabinieri della stazione di Pizzoli.

Messaggi e omaggi per Monica: la donna che regalava sorrisi

Monica Di Bernardo era una donna dalle mille risorse: attrice, musicista, insegnante che vestiva anche i panni di un clown per regalare un sorriso a tutti i bimbi ricoverati negli ospedali oppure ai bimbi con disabilità di tutte le comunità locali.

Per lei sui social ci sono tanti messaggi che la elogiano, in particolar modo ricordiamo quello da parte dell’’Associazione Brucaliffo L’Aquila – Teatro in Ospedale’ che recita:

“A causa del grave ed improvviso lutto che ci ha colpiti, come persone e come associazione, sentiamo di sospendere tutte le nostre attività fino al momento delle esequie. Monica Di Bernardo, Chiappetta per noi, era un clown leggero e scombinato, ma soprattutto un’amica con un cuore immenso e una risata contagiosa che entrava nel cuore di tutti.”

Come abbiamo già detto questo non è l’unico messaggio in memoria della donna scomparsa.

Infatti anche il rettore dell’università de L’Aquila ha lasciato un pensiero scritto da parte sua e da parte di tutta l’università.

Edoardo Alesse scrive in suo omaggio esprimendo sentimenti di cordoglio per la sua scomparsa prematura, ricordandola come una bravissima docente stimata ed ex studentessa proprio in quello stesso ateneo.

Ultimo, ma non per importanza, pensiero che ricordiamo è stato scritto da Andrea Scordarella, sindaco di Silvi che scrive: