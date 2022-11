Andrea Bocelli dove vive? Ha una villa da 3 piani con vista paradisiaca | FOTO

Andrea Bocelli, ma che casa meravigliosa ha il famoso tenore italiano? Vive in una villa a tre piani con una vista a dir poco spettacolare. Vi mostriamo qualche dettaglio del suo castello privato.

Il tenore italiano più conosciuto al mondo vive in una mega villa che è un sogno ad occhi aperti. Avete mai visto la sua abitazione? Un incanto. Che posto da favola!

Andrea Bocelli, tenore dal successo internazionale

Orgoglio tutto italiano, Andrea Bocelli sa portare in alto la nostra nazione in tutto il mondo. Con la sua voce, che è una delle più belle che l’Italia abbia nella sua scuderia di purosangue, riesce ad emozionare non soltanto i suoi connazionali ma anche le orecchie degli stranieri.

Il successo che ha riscosso in Italia gli ha permesso di farsi strada, ormai da un bel po’ di anni, anche all’estero: è arrivato persino in Giappone, Andrea Bocelli, che non smette di esibirsi mai.

Anzi, proprio di recente, ha deciso di portare insieme a sé anche i suoi due figli, Matteo e Virginia, che condividono con lui la passione per il canto. Avete visto che cosa hanno fatto tutti e tre?

Solo qualche giorno fa, invitati alla corte di Re Carlo d’Inghilterra in occasione del Memorial Day, hanno allietato le orecchie della famiglia reale e degli altri ospiti esibendosi a Londra con l’applauso di tutti: persino Re Carlo si è commosso dinanzi alle tre voci paradisiache.

Il talento di Andrea Bocelli è indiscusso, tutti lo conosciamo e tutto il mondo ne parla. Ma del suo privato invece? Oltre al fatto che abbia tre bellissimi figli, che cosa sappiamo? Oggi vi sveliamo un altro pezzo di vita privata del tenore parlandovi della sua meravigliosa casa. L’avete mai vista? Bocelli vive in una villa da sogno.

La bellissima casa del tenore è un sogno ad occhi aperti

Andrea Bocelli è uno dei tenori più amati in Italia e nel mondo. Lavora da tanti anni nel mondo della musica e i suoi ingaggi valgono centinaia di migliaia di euro. In tanti anni di lavoro, Andrea Bocelli è riuscito a mettere da parte un bel patrimonio che gli ha consentito anche di acquistare una maestosa abitazione, quella nella quale vive tutt’oggi con la sua famiglia.

Il famoso cantante risiede a Forte dei Marmi in una villa che è sviluppata su ben tre piani. Solo qualche tempo fa, dei malviventi hanno cercato di fare irruzione nella sua abitazione ma fortunatamente i bodyguards e le telecamere sono riusciti a beccare i ladri che si sono dati alla fuga.

Nella sua bellissima casa vive con la sua seconda moglie, Veronica, e la piccola Virginia che sta seguendo le orme paterne. Andrea Bocelli ha voluto mostrare a tutti i suoi seguitori la maestosa dimora nella quale risiede e lo ha fatto rilasciando un’intervista esclusiva al settimanale Gente.

Come potrete vedere dalle immagini più in basso, la villa di Andrea è un sogno ad occhi aperti: dieci le camere da letto, tre i pianoforti presenti nella dimora e addirittura uno studio di registrazione dove il cantante si diletta non sempre da solo ad incidere i brani ma anche in compagnia di artisti internazionali come Ed Sheeran che è stato proprio ospite qualche tempo fa del famoso tenore italiano.

In una casa così grande poteva mai mancare la piscina? Assolutamente no! Andrea Bocelli vuole il meglio per sé e per la sua famiglia ed ecco dunque che in una parte di immenso giardino che circonda la sua dimora, il cantante ha fatto installare anche una piscina interarata in cui adora fare delle rilassanti nuotate d’estate.

È davvero uno spettacolo la dimora di Bocelli che risale all’800. Ci sono voluti tre anni di ristrutturazioni e restauri. Sono già 18 anni che Bocelli abita lì con la sua famiglia e non ha intenzione di andarsene. La sua villa vista mare, dato che affaccia sulle bellissime acque di Forte dei Marmi, è un piccolo Paradiso in terra.