Si rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo e viene minacciata, un arresto a Napoli

L’uomo, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver estorto denaro a una donna, che aveva parcheggiato l’auto sulle strisce blu nella zona degli chalet di Mergellina, a Napoli.

Il parcheggiatore avrebbe chiesto dei soldi alla vittima, che si stava accingendo a effettuare il pagamento del grattino. La donna ha denunciato il parcheggiatore abusivo, che è stato arrestato dagli agenti del commissariato San Ferdinando.

Parcheggiatore abusivo arrestato a Napoli

Quella dei parcheggiatori abusivi è una vera piaga per la città di Napoli, e non solo, che ogni giorno deve fare i conti con l’illegalità di un “mestiere” che ha preso piede, sfociando spesso nella violenza, come accaduto questa mattina. Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno infatti arrestato un parcheggio abusivo, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione. Stando a quanto riferisce l’Ansa, infatti, l’uomo avrebbe tentato di estorcere denaro a una donna, che poco prima aveva parcheggiato sulle strisce blu degli chalet di Mergellina e si accingeva ad acquistare il grattino per la sosta.

Quando il parcheggiatore abusivo ha chiesto alla giovane di pagargli la sosta, quest’ultima si è rifiutata. A quel punto l’uomo ha minacciato di danneggiarle l’auto. La vittima della tentata estorsione ha quindi denunciato l’accaduto alla pattuglia che transitava in zona e il 32enne è stato arrestato. Gli agenti hanno quindi scoperto che si tratta di una persona con precedenti penali anche specifici. L’indagato è stato quindi trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.