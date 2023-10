Sanremo, padre spara al figlio nell’androne di un palazzo e fugge: è caccia all’uomo

Al momento non si conoscono le condizioni della vittima, che è stato colpito da alcuni proiettili nell’androne di un palazzo in centro a Sanremo.

Sparatoria in centro a Sanremo

Sparatoria, poco dopo le 13, nell’androne di un palazzo in centro a Sanremo. Secondo le prime, frammentarie informazioni, un uomo avrebbe sparato al figlio e poi sarebbe fuggito via. La ricerca della Polizia è partita subito e diverse pattuglie stanno perlustrando la zona. Al momento non si conoscono le condizioni della vittima.

Notizia in aggiornamento.