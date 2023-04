Si può vendere la casa col mutuo? Il giudizio della legge: cosa sapere a riguardo

Si può vendere la casa col mutuo? Scopriamo che cosa dice la legge a riguardo. Ecco tutto ciò che è necessario che tu sappia.

Hai intenzione di vendere una casa acquistata col mutuo ma su cui c’è ancora un finanziamento in corso? Credi che non sia un’operazione realizzabile? Ecco tutto ciò che devi sapere. Scopriamo insieme che cosa dice la legge.

Gli acquisti immobiliari come investimento redditizio

Avere una casa di proprietà è il sogno di tutti ma realizzarlo non è per niente semplice, soprattutto in un periodo storico così particolare come quello nel quale ci ritroviamo a sopravvivere più che vivere.

Da sempre gli acquisti immobiliari sono considerati come una delle migliori forme di investimento nonché una rendita passiva – nel caso di affitto – che consente ai proprietari di poter godere di una certa tranquillità economica.

Purtroppo oggi, rispetto solo a qualche anno fa, la situazione è cambiata drasticamente. Il pezzo del mattone è ormai alle stelle e l’acquisto di un piccolo appartamento è oggi considerato un lusso.

L’alternativa più economica all’acquisto di un immobile è sicuramente l’affitto ma chi veste i panni dell’affittuario, purtroppo non potrà mai sentirsi davvero tranquillo dato che i contratti di locazione possono cessare improvvisamente.

Ecco dunque che in tanti, con molti sacrifici, decidono di provare una strada alternativa, quella del mutuo. Tantissime le famiglie italiane che chiedono aiuto alle banche per realizzare un sogno: l’acquisto della casa dei propri sogni.

Eppure, anche in questo caso, non si può mai stare tranquilli. Se malauguratamente sorgesse la necessità di vendere l’immobile, è possibile farlo se su di esso grava un mutuo? Lo scopriamo insieme. Ecco che cosa dice la legge a riguardo.

Si può vedere la casa col mutuo? Parla la legge

Se hai un immobile che ancora devi pagare per anni perché hai acceso un mutuo e ti stai chiedendo se puoi venderlo, continua a leggere questo articolo. Oggi scopriremo che cosa dice la legge a riguardo e soprattutto quali ipotesi si profilano per chi si ritrova ad affrontare questa situazione particolare.

Iniziamo col rispondere alla prima domanda: si può vendere la casa col mutuo? La risposta è sì. Ma a quale condizioni? Se su una casa c’è un mutuo in corso, l’operazione è piuttosto complicata ma non impossibile.

La legge dice che 3 sono le soluzioni che possono verificarsi. La prima è quella nota come “sostituzione di garanzia”. Questa ipotesi è concessa dalle banche dietro trattativa con chi ha acceso il mutuo.

In che cosa consiste? La risposta è molto semplice. Innanzitutto ti diciamo che questa soluzione è possibile solo se chi fa appello a questa possibilità è in procinto di acquistare un nuovo immobile.

In questo caso, si può chiedere di spostare l’ipoteca su un nuovo immobile svincolando dal mutuo quello precedente e “bloccando” quello nuovo. Le condizioni e i tassi di interesse restano immutati. La “sostituzione di garanzia” è una soluzione non concessa da tutte le banche e soprattutto non valida per tutti gli acquirenti di immobili.

La seconda ipotesi è quella nota come “accollo del debito”. In questo caso si viene a creare un rapporto tra tre parti: accollante, accollatario e accollato. In parole semplici, una terza persona, l’accollante, si assume nei confronti dell’istituto di credito che ha erogato il prestito, l’accollatario, il mutuo del debitore, accollato.

Si tratta di un contratto legale stipulato da tre soggetti e disciplinato dall’articolo 1273 del Codice Civile. L’accollo può essere semplice e cioè stipulato solo tra venditore e acquirente, oppure esterno, se coinvolge anche il creditore.

L’accollo del mutuo si può verificare nel caso di separazione tra coniugi che abbiano stipulato un mutuo cointestato oppure nel caso di successione ereditaria. Attenzione però: non è detto che la banca possa o voglia accettare la condizione di accollo del mutuo.

Passiamo all’ultima opzione possibile ovvero l’estinzione anticipata del mutuo. In questa ipotesi, il proprietario dell’immobile può pagare le rate restanti del mutuo in una unica soluzione estinguendolo definitivamente oppure estinguendolo al rogito a seguito della vendita dell’immobile. Tra le tre ipotesi di cui abbiamo parlato, quest’ultima è quella che si verifica nella maggior parte dei casi.

Da questa lettura avrai dunque ben compreso che, nelle condizioni sopra elencate, si può vendere la casa col mutuo anche se è piuttosto difficile, ma non impossibile, trovare persone disposte ad accollarsi un mutuo altrui o ad acquistare casa su cui è presente ipoteca bancaria e/o finanziamento in corso.