Jerez, Moto GP: trionfa Bagnaia davanti a Binder e Miller

Splendida gara di Pecco Bagnaia, che si posiziona davanti alle KTM. Grande duello con Binder: prima vittoria per il campione del mondo.

Tempi pazzeschi agli ultimi giri per Binder e Bagnaia, che danno spettacolo nel duello per la prima posizione. Terzo il compagno di scuderia Miller, che aveva condotto la gara per i primi giri. Primo il ducatista in classifica con 87 punti, a +22 da Bezzecchi, caduto a 7 giri dalla fine.

Jerez, Bagnaia vince il Gp di Spagna: che duello con Binder

Bagnaia trionfa a Jerez, arrivando davanti a Binder in un finale di gara al cardiopalma. Spettacolare duello per la prima posizione tra i due che già avevano dato un assaggio nei primi giri, quando dietro a Miller si erano battagliati per andare a impensierire la testa della fila. Inizialmente, a 20 giri dal termine, era stato il campione del mondo in una staccata al limite a finire quasi addosso al sudafricano.

Un siparietto insolito, dopo il contatto, con Bagnaia che molto sportivamente aveva avuto addirittura il tempo di girarsi verso il collega e fare il gesto di scuse con la mano. La risposta, non altrettanto gentile ma comunque istintiva quella di Binder, lo aveva mandato invece a quel paese.

Dunque detto del terzo posto di Miller, al quarto posto è arrivato il ducatista Martin, davanti ad Espargaro con la sua Aprilia. Sesto posto per l’italiano Luca Marini del Team VR46, mentre Pedrosa chiude settimo.

Lo schieramento finale e la nuova classifica

Sfortunatissimo Fabio Quartarao che sconta addirittura un doppio long lap penalty, dopo la caduta del primo giro. Veramente maledetta la gara di Jerez per il francese, che si piazza comunque davanti a Morbidelli, 11esimo, e Fabio Di Giannantonio 12esimo.

Una gara di gestione, dopo alcuni momenti di transizione della gara, dove Bagnaia ha probabilmente anche cambiato strategia in corso per via delle gomme. Ecco lo schieramento finale:

Bagnaia F. Ducati

2. Binder B. KTM

3. Miller KTM

4. Martin J. Prima Pramac Racing

5. Espargaro A. Aprilia Racing

6. Marini Mooney VR46

7. Pedrosa KTM Factory Racing

8. Marquez A. Gresini Racing

9. Nakagami LCR Honda

10. Quartararo Yamaha

11. Morbidelli Yamaha

12. Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP

13. Fernandez Tech3 GASGAS Factory Racing

14. Bradl Team HRC

15. Fernandez CryptoData RNF MotoGP Team

16. Lecuona Repsol Honda

17. Folger J. GASGAS Factory Racing

Bagnaia riprende dunque la testa della classifica del mondiale, staccando con 87 punti di 22 lunghezze Marco Bezzecchi (Ducati Team Mooney VR46) e di 25 punti Binder.