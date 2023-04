Si può mettere la candeggina in lavatrice? Cosa accade ai panni se lo fai

Cosa succede se viene messa la candeggina in lavatrice? La trasformazione dei panni è particolare se viene fatto.

Quando si parla di candeggina, affiorano alla mente sempre mille domande. In realtà si tratta di un prodotto versatile, utilizzata per la casa oppure per sbiancare sino a smacchiare i tessuti. La domanda principale è: si può usare in lavatrice? Gli esperti raccomandano una certa attenzione e un uso particolare. Vediamo insieme come procedere al meglio?

Che cos’è la candeggina?

La candeggina, così come viene chiamata quella che si trova al supermercato, è una sostanza denominata ipoclorito di sodio diluito. Si presenta in stato liquido e ha un odore particolarmente pungente, con colore giallo tenue.

È caratterizzata da una azione ossidante molto potente, con proprietà particolari che la rendono ottimale per disinfettare le superfici, smacchiare i tessuti o detergere un bucato particolarmente sporco. Le nonne l’hanno sempre usata, ma è importante maneggiarla con la dovuta cautela. Il rovescio della medaglia sul prodotto esiste, infatti macchia oppure corrode i tessuti o anche le varie superfici.

In commercio le tipologie di candeggina sono prettamente due: classica o delicata. La delicata è ricca di perossido di azoto, rendendo la sostanza molto delicata a contatto con i tessuti. È ideale per i capi colorati e per smacchiare a fondo su alcuni tessuti (senza scolorire o rovinare i vari colori).

Si può usare la candeggina in lavatrice? Il parere degli esperti

La candeggina in lavatrice si può usare? Il prodotto è altamente efficace, anche se la quantità deve essere limitata così come il suo uso. Infatti potrebbe nel tempo indebolire i tessuti e rovinare le fibre. Il momento corretto è sicuramente prima di iniziare il lavaggio vero e proprio, come pretrattante.

La candeggina per i capi viene di norma usata per smacchiare tutti i capi e renderli nuovamente bianchi. Eliminare le macchie dai colorati, usando la tipologia delicata oppure per rimediare ad un piccolo incidente di percorso.

Per usarla al meglio, meglio pretrattare versando del prodotto dentro una bacinella con dell’acqua. Subito dopo lasciare a bagno per qualche minuto – a seconda della necessità – e subito dopo iniziare con il classico lavaggio in lavatrice. Se si osserva bene la vaschetta dell’elettrodomestico, si potrà notare un terzo spazio dedicato proprio a questo prodotto. Ovviamente, la quantità dovrà essere minima e controllata adottandola solo in casi di estrema necessità.

Non è tutto, un bucato candeggiato è comunque più delicato di quello lavato con i classici prodotti come il detersivo. Al momento di stenderlo si dovrà avere una grande attenzione, senza esporlo ai raggi solari diretti (per non farlo ingiallire). Per ovviare a questo problema meglio usare l’asciugatrice.

Riepilogando, la candeggina può essere usata in lavatrice ma solo ogni tanto e in casi estremi. Preferire la tipologia delicata e anche il prelavaggio fatto a mano.