Elicottero precipita nella baia da sogno, 5 i morti

È stata una giornata tragica per i turisti che stavano godendo di una vista mozzafiato sulla baia da sogno, quando l’elicottero su cui si trovavano è precipitato in acqua. Purtroppo, cinque persone hanno perso la vita nell’incidente.

L’elicottero stava sorvolando la baia quando, per causa ancora da accertare, ha iniziato a perdere quota e si è schiantato in acqua. I soccorritori sono stati immediatamente allertati e sono intervenuti sul posto per cercare di salvare le persone coinvolte nell’incidente.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, cinque persone hanno perso la vita nell’incidente. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Lo schianto

Un tragico incidente è avvenuto ieri nei pressi della famosa baia di HaLong, nel Vietnam settentrionale. Un elicottero per turisti, un Bell 505 della compagnia statale di elicotteri del Vietnam del Nord, è precipitato dopo essersi alzato in volo. A bordo erano presenti 5 persone: il pilota, il colonnello Chu Quang Minh, di 59 anni, e altri 4 turisti che stavano facendo un tour aereo della meravigliosa baia.

Le operazioni di ricerca delle vittime sono state complesse e rischiose, a causa delle difficoltà delle condizioni meteorologiche. Dopo alcune ore, le prime risultanze hanno evidenziato la gravità della situazione e la complessità delle operazioni. Sono 4 i corpi ritrovati senza vita, mentre si continua a cercare l’ultima turista dispersa.

L’elicottero era usato normalmente per i giri turistici della baia dal 2019, e il decollo è avvenuto dall’isola di Tuan Chau nella provincia di Quang Ninh, intorno alle ore 17:00. Poco dopo il decollo, il segnale radio si è perso.

Diverse ore dopo, a seguito delle prime ricerche sono stati ritrovati due turisti senza vita e un pezzo del fusoliera. Durante la notte è stato poi recuperato il corpo del pilota e questa mattina i soccorsi hanno trovato quello di una terza passeggera priva di vita, all’interno di quello che era rimasto dell’elicottero, sull’isola di Hon Dep. Risulta ancora dispersa la quarta e ultima turista.

I soccorsi

Più di 200 persone, tra soccorritori, forze dell’ordine, vigili del fuoco e pescatori locali, hanno partecipato alle operazioni di ricerca delle vittime e dell’elicottero. Dopo alcune ore era già evidente che nessuno delle cinque persone a bordo era sopravvisuto.

Le acque tra la baia di Lan Ha a Hai Phong e la baia di Ha Long sono state completamente perlustrate dalle decisioni di imbarcazioni, tra cui numerose motovedette e barche da pesca, impegnate nelle ricerche. Tuttavia, la difficoltà delle condizioni meteorologiche ha reso le operazioni molto complesse e per molti versi rischiose.

Le indagini sulle cause dell’incidente sono ancora in corso e le autorità locali stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto. Per il momento non sono ancora state individuate le cause, ma le indagini proseguono.