Come si usa la carta d’identità elettronica e in che modo attivarla

Finalmente è possibile usare la carta d’identità elettronica anche per tutti i servizi on-line appartenenti alla pubblica amministrazione.

E questo ciò che è accaduto a seguito di un decreto che nel mese di marzo è entrato in vigore.

Come usare la carta d’identità elettronica

Dal mese di marzo è possibile usare la carta d’identità elettronica proprio come si usa lo Spid. Basterà seguire una procedura di attivazione che dà la possibilità di sfruttare questo documento di riconoscimento per accedere ai servizi della pubblica amministrazione che si trovano online.

Ricordiamo inoltre che ogni identità digitale pubblica possiede tre livelli. Il primo livello è formato da nome utente e password, il secondo livello prevede anche un secondo fattore di autenticazione, ossia un codice temporaneo che lo smartphone genera, mentre il terzo livello comprende un altro passaggio per la sicurezza. L’ultimo livello di sicurezza con lo Spid non è altro che una chiavetta crittografata sfruttata per la firma digitale. Se invece si fa riferimento alla Cie, l’ultimo livello è il chip integrato.

Fino ad oggi la Cie poteva essere utilizzata solo con il livello 3. Infatti, per effettuare l’accesso era necessario avvicinare la carta allo smartphone utilizzando l’app CieID che poteva essere utilizzato soltanto per i cellulari al cui interno era presente un sistema NFC.

Per fare in modo che l’intero processo potesse essere semplificato, un decreto approvato durante gli ultimi giorni del 2022, hanno dato la possibilità di aggiungere anche i livelli di sicurezza uno e due alla carta d’identità elettronica. Un decreto che è entrato in vigore nel mese di marzo del 2023.

Come si attiva la carta d’identità elettronica

Per riuscire quindi ad attivare il livello 1 il livello 2 della Cie sarà necessario recarsi sul sito cartaidentita.interno.gov. Nel caso in cui fino ad oggi non si è mai utilizzato una carta d’identità on-line, il consiglio da seguire è quello di scegliere l’opzione di attivazione alternativa andando ad inserire il codice fiscale insieme al numero di serie della carta e andando a confermare il captcha che si presenta sullo schermo del computer.

Il passo successivo è quello di inserire un codice PUK. Per procedere con l’attivazione on-line è necessario anche il codice PIN della carta. I dati in questioni sono presenti all’interno della ricevuta cartacea che l’operatore ha fornito nel momento in cui la Cie è stata rilasciata. La seconda metà del codice PIN e del codice PUK e invece è fornito al cittadino attraverso una lettera di accompagnamento che si trova nella busta in cui è stata inviata la Cie.

Nel caso in cui invece si è già utilizzato la carta online sarà necessario cliccare su “Entra con Cie”. In seguito si dovrà scegliere in che modo ottenere il secondo livello di autenticazione scegliendo un messaggio o una scansione con QR Code. Così facendo si potrà accedere ai siti della pubblica amministrazione anche con la Cie. Seguendo questo link potrete trovare tutti gli enti che accettano tale modalità: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/entra-con-cie/

Infatti non tutti sono andati avanti con l’attivazione dell’accesso di livello 1 e di livello 2 in quanto numerosi enti richiedono ancora il livello 3 anche se questo presto verrà utilizzato solo per i servizi più critici.

Nel caso in cui non si è in possesso né dello Spid né della Cie, è importante valutare l’attivazione del prodotto migliore tenendo presente i costi, in quanto la Cie risulta essere più costosa, la funzionalità in quanto lo Spid possiede delle funzionalità maggiori. Inoltre, tra non molto per i cittadini italiani, la Cie sarà necessario in quanto la carta d’identità in possesso attualmente potrebbe essere usurata o in scadenza.