Si butta immediatamente in acqua mentre stava annegando: gli salva la vita

Il video mostra un piccolo koala che nuotava dentro un bacino d’acqua, stremato dalla fatica. I Koala com’è noto, amano vivere sopra gli alberi di eucalipto, per cui ritrovarsi dentro un fiume o un lago, non è di certo una situazione facile da gestire. Per sapere tutto circa il salvataggio del koala che stava per annegare, vi consiglio di leggere qui di seguito.

Un uomo si getta in acqua per salvare un koala in difficoltà

In questi giorni è apparso un video molto bello, che mostra un uomo mentre salva un koala che rischiava di annegare in acqua. Tale coraggiosa e umana azione di altruismo, verso gli altri esseri viventi ha commosso in tanti.

I koala come altri animali, non amano stare in acqua, tuttavia sono capaci di nuotare. In rete circolano vari video, che riprendono piccoli marsupiali capaci di affrontare le rive dei fiumi per raggiungere le rive opposte.

Un gruppo di ciclisti ha notato per caso il koala in acqua, che stava cercando di nuotare dentro un fiume per uscirne salvo. Nel caso del koala salvato in acqua da un giovane ciclista, va detto che si trattava di un koala che cercava di ritornare in riva e salvarsi la vita.

Il koala era visibilmente provato, stanco e di certo aveva passato molte ore in acqua cercando di uscirne. Per sua fortuna, uno dei ciclisti è entrato nel fiume e con l’aiuto di un ramo è riuscito a far aggrappare il koala e trarlo in salvo.

Il koala che rischiava di annegare per la fatica, ha intuito che l’uomo voleva aiutarlo per cui si è aggrappato al ramo con i suoi potenti e affilati artigli. Il giovane uomo notando la grande difficoltà del koala, ha poi deciso di prenderlo per la nuca trascinarlo verso la riva. Il koala non era sono privo di forze, ma aveva pure la rogna, per cui dopo aver ricevuto le dovute cure.

L’habitat dei Koala

Il Koala, è un marsupiale molto amato e diffuso in Australia. In particolare essi vivono nelle coste dell’Australia, dove trovano i loro adorati alberi di eucalipto. Tali mammiferi erbivori, sono molto territoriali e amano vivere da soli sugli alberi.

Si tratta di un animale in via d’estinzione, che può vivere in vari tipi di habitat. Questi animali dal tipico naso rotondo e grandi orecchie pelose e tonde, si cibano di foglie di eucalipto. Essi adorano vivere nelle foreste ricche di eucalipti, dove possono trovare cibo e riparo.

Questi bellissimi animali, passano molto tempo sugli alberi di eucalipto, mangiando gemme e foglie e dormendo per ben 18 ore al giorno. I loro possenti artigli, gli consentono di arrampicarsi e stare per molto tempo sopra gli alberi delle foreste in cui vivono.

Curiosità sui Koala

I koala sono degli animali a rischio d’estinzione, per via della perdita del loro habitat naturale e altre ragioni. Va detto che vi sono doversi leggi, per cerare di proteggere questi animali dall’estinzione. Secondo delle stime poco rassicuranti, nel giro di 30 anni potrebbero sparire del tutto dalla terra.

Tali simpatici arrampicatori marsupiali, sono animali pacifici solo se non vengono disturbati. Infatti, in caso di minaccia, diventano molto aggressivi e pericolosi, considerando che posseggono artigli e denti molto affilati.

Un interessante studio che riguarda i koala, spiega il motivo per cui passano il loro tempo abbracciati agli alberi di eucalipto. Tale gesto è una loro precisa esigenza fisiologica, dato che il contatto con l’albero ha il potere di rinfrescarli e di non fargli sprecare energie per cercare il cibo.